17.01.2022, 08:01
Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета(1)
ФОТО: Photo by Daniel Klein on Unsplash
Мужчина, который летел восемь часов из Лондона в Орландо рейсом British Airways, стал единственным пассажиром самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.
“Экипаж сказал, что я был единственным человеком на борту рейса”, — рассказал мужчина в Tik-Tok.
Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.
Ранее пассажиры авиакомпании British Airways не смогли вовремя улететь домой и были вынуждены провести Рождество в аэропорту Коста-Рики из-за упавшей на самолет глыбы льда.