Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета

“Экипаж сказал, что я был единственным человеком на борту рейса”, — рассказал мужчина в Tik-Tok.

Он добавил, что опустил подлокотники на четырех сиденьях и сделал себе импровизированную кровать в пустом самолете. Пассажир назвал такой полет самым странным в его жизни.

Ранее пассажиры авиакомпании British Airways не смогли вовремя улететь домой и были вынуждены провести Рождество в аэропорту Коста-Рики из-за упавшей на самолет глыбы льда.