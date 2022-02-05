Необычные символы Эстонии: животное, птица и дерево 2022 года

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Животным года в 2022 году был выбран бурый медведь. За последние 15 лет число медведей в Эстонии только увеличивается, состояние популяции оценивается как хорошее. Но в то же время многочисленность бурых медведей означает, что со временем контактов между человеком и косолапым станет только больше. Именно поэтому необходимо знать повадки и условия обитания крупных хищников в наших лесах, чтобы не причинить вред ни себе, ни мишкам.
“Необходимо учитывать неизбежность сосуществования с крупными хищниками, чтобы избегать чрезмерных конфликтов. Кроме того, нужно считаться с процессами, происходящими в природе. Для этого нам нужно лучше понимать жизнь медведей в Эстонии”, — считает глава Эстонского общества териологии Оливер Калда (териология — раздел зоологии, изучающий млекопитающих, прим.ред).
Общество териологии Эстонии планирует в течение всего года провести серию мероприятий, посвященных медведям: научные встречи, походы, выставки, фотоконкурс и многое другое (более подробно ЗДЕСЬ). А с мая по октябрь каждый желающий сможет в онлайн-режиме следить за медведями в лесах Вяэтса благодаря установленным там веб-камерам.
23 марта, в Международный день медведя, в Таллиннском зоопарке пройдет торжественное открытие года медведя в Эстонии. Ожидается, что к этому времени мишки проснутся от зимней спячки.
Птица года со сложным названием
Птицей года в 2022 году был выбран вальдшнеп. Русское название имеет немецкое происхождение и аналогично слову Waldschnepfe (буквально — лесной кулик). Длина тела вальдшнепа, по виду напоминающего сизого голубя, составляет 33—38 см, размах крыльев — 55—65 см, а масса — 210—460 г. Вальдшнепа еще называют долгоносиком из-за длинного клюва, на конце которого расположено много нервных окончаний. Благодаря удивительному строению клюва вальдшнепы улавливают вибрацию почвы, вызванную движением различных беспозвоночных.
Как и бурый медведь, вальдшнепы в основном ведут скрытый ночной образ жизни, обычно одиночный, из-за чего изучать их довольно сложно. Однако заметить из можно весной, когда во время брачных игр самцы, желая привлечь самку, издают в полете негромкие хрюкающие звуки, которые охотники называют “хорканьем” (звуки, похожие на “хр-хр”, “хру-хру”, прим.ред). За весну самец обычно справляет четыре свадьбы, но никакого дальнейшего участия в воспитании потомства не принимает
На протяжении последних десятилетий численность вальдшнепов в ареале их распространения постоянно сокращается. Причиной тому является не столько охота, сколько разрушение мест обитания и изменение климата.
“Что стоишь, качаясь…”
Журнал “Eesti Loodus” выбирает дерево года с 1996 года. В этом году им стала рябина (лат. Sorbus aucuparia), которой уже присваивали этот титул 22 года назад, в 2000 году.
Рябина является одним из самых распространенных растений в Эстонии, чаще встречаются только тысячелистник обыкновенный и мышиный горошек. Даже сосна обыкновенная распространена меньше, чем рябина. Род рябины включает около 200 видов, из них на территории Эстонии растут шведская рябина, рябина круглолистая и, очевидно, одичавшая рябина финская.
Рябина с незапамятных времен очаровывала людей. Ведьмино дерево, страж ворот двора, средство от вредителей, любимица птиц — кто не знает рябину! Год рябины — отличный повод для любителей природы познакомиться с красотой дерева, которое можно встретить не только в лесу и на лугу, но и в садах и парках.