Необычные символы Эстонии: животное, птица и дерево 2022 года

Интересные факты о бурых медведях

* На старославянском языке название "медведь" означало «тот, кто ведает мёд".





* Несмотря на то, что бурый медведь часто считается хищником, это не совсем так. Три четверти его рациона приходится на растительную пищу.





* Бурые медведи помечают свои владения, сдирая кору в нижней части деревьев.





* Вес взрослого медведя может превышать 200 кг. Хотя в мире встречаются и особо крупные экземпляры, вес которых доходит до 400-450 кг при длине тела свыше 2,5 метров.





* На коротких дистанциях бурый медведь способен легко развить скорость в 50 км/ч. Убежать от него не получится.





* Медведи отлично умеют лазать по деревьям, но взрослые особи этого не делают, так как они слишком тяжелы, и ветки их не выдерживают.





* Детеныши рождаются, как правило, в январе. Новорожденный медвежонок весит в среднем всего около 400-500 грамм.





* Длина медвежьих когтей может достигать 10-12 сантиметров.





* Бурый медведь может переплывать реки и озера до 5-7 километров шириной.





* Растут бурые медведи до 10-11 лет. Продолжительность жизни в природе — 20—30 лет, в неволе — до 47—50 лет. Максимальный зафиксированный возраст бурого медведя 52 года.





* Единственным врагом медведя является человек.