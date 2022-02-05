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05.02.2022, 08:55

Необычные символы Эстонии: животное, птица и дерево 2022 года

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Каждый год в Эстонии выбирают главных представителей среди животных, птиц и деревьев. Цель столь необычной акции — привлечь общественное внимание к удивительному миру флоры и фауны нашей страны.

Животным года в 2022 году был выбран бурый медведь. За последние 15 лет число медведей в Эстонии только увеличивается, состояние популяции оценивается как хорошее. Но в то же время многочисленность бурых медведей означает, что со временем контактов между человеком и косолапым станет только больше. Именно поэтому необходимо знать повадки и условия обитания крупных хищников в наших лесах, чтобы не причинить вред ни себе, ни мишкам.

Традиция выбирать животное года существует в Эстонии с 2013 года. Тогда им стал волк. Прошлый год был посвящен крысе.
Бурый медведь (лат. Ursus arctos) — хищник, ведущий скрытый образ жизни и проявляющий особую активность в ночное время суток благодаря тонкому слуху и хорошему обонянию. Его редко можно встретить в дикой природе, но вот следы пребывания медведей на лесных тропинках, а также разграбленные ульи встречаются довольно часто.

“Необходимо учитывать неизбежность сосуществования с крупными хищниками, чтобы избегать чрезмерных конфликтов. Кроме того, нужно считаться с процессами, происходящими в природе. Для этого нам нужно лучше понимать жизнь медведей в Эстонии”, — считает глава Эстонского общества териологии Оливер Калда (териология — раздел зоологии, изучающий млекопитающих, прим.ред).

Общество териологии Эстонии планирует в течение всего года провести серию мероприятий, посвященных медведям: научные встречи, походы, выставки, фотоконкурс и многое другое (более подробно ЗДЕСЬ). А с мая по октябрь каждый желающий сможет в онлайн-режиме следить за медведями в лесах Вяэтса благодаря установленным там веб-камерам.

23 марта, в Международный день медведя, в Таллиннском зоопарке пройдет торжественное открытие года медведя в Эстонии. Ожидается, что к этому времени мишки проснутся от зимней спячки.

Интересные факты о бурых медведях
* На старославянском языке название "медведь" означало «тот, кто ведает мёд".

* Несмотря на то, что бурый медведь часто считается хищником, это не совсем так. Три четверти его рациона приходится на растительную пищу.

* Бурые медведи помечают свои владения, сдирая кору в нижней части деревьев.

* Вес взрослого медведя может превышать 200 кг. Хотя в мире встречаются и особо крупные экземпляры, вес которых доходит до 400-450 кг при длине тела свыше 2,5 метров.

* На коротких дистанциях бурый медведь способен легко развить скорость в 50 км/ч. Убежать от него не получится.

* Медведи отлично умеют лазать по деревьям, но взрослые особи этого не делают, так как они слишком тяжелы, и ветки их не выдерживают.

* Детеныши рождаются, как правило, в январе. Новорожденный медвежонок весит в среднем всего около 400-500 грамм.

* Длина медвежьих когтей может достигать 10-12 сантиметров.

* Бурый медведь может переплывать реки и озера до 5-7 километров шириной.

* Растут бурые медведи до 10-11 лет. Продолжительность жизни в природе — 20—30 лет, в неволе — до 47—50 лет. Максимальный зафиксированный возраст бурого медведя 52 года.

* Единственным врагом медведя является человек.

Птица года со сложным названием

Птицей года в 2022 году был выбран вальдшнеп. Русское название имеет немецкое происхождение и аналогично слову Waldschnepfe (буквально — лесной кулик). Длина тела вальдшнепа, по виду напоминающего сизого голубя, составляет 33—38 см, размах крыльев — 55—65 см, а масса — 210—460 г. Вальдшнепа еще называют долгоносиком из-за длинного клюва, на конце которого расположено много нервных окончаний. Благодаря удивительному строению клюва вальдшнепы улавливают вибрацию почвы, вызванную движением различных беспозвоночных.

"Вальдшнеп — самая благородная птица на целом земном шаре. Она, будучи убита, не бьется и не трепещется в неприличных акробатических телодвижениях, а умирает, как Брут, как Сократ"
Владимир Даль
Гнездятся эти перелетные птицы в густых лесах с влажной почвой, часто с густым валежником и подлеском из зарослей малины, орешника, черники, различных папоротников и другой низкой растительности.

Как и бурый медведь, вальдшнепы в основном ведут скрытый ночной образ жизни, обычно одиночный, из-за чего изучать их довольно сложно. Однако заметить из можно весной, когда во время брачных игр самцы, желая привлечь самку, издают в полете негромкие хрюкающие звуки, которые охотники называют “хорканьем” (звуки, похожие на “хр-хр”, “хру-хру”, прим.ред). За весну самец обычно справляет четыре свадьбы, но никакого дальнейшего участия в воспитании потомства не принимает

На протяжении последних десятилетий численность вальдшнепов в ареале их распространения постоянно сокращается. Причиной тому является не столько охота, сколько разрушение мест обитания и изменение климата.

“Что стоишь, качаясь…”

Журнал “Eesti Loodus” выбирает дерево года с 1996 года. В этом году им стала рябина (лат. Sorbus aucuparia), которой уже присваивали этот титул 22 года назад, в 2000 году.

Рябина является одним из самых распространенных растений в Эстонии, чаще встречаются только тысячелистник обыкновенный и мышиный горошек. Даже сосна обыкновенная распространена меньше, чем рябина. Род рябины включает около 200 видов, из них на территории Эстонии растут шведская рябина, рябина круглолистая и, очевидно, одичавшая рябина финская.

Рябина с незапамятных времен очаровывала людей. Ведьмино дерево, страж ворот двора, средство от вредителей, любимица птиц — кто не знает рябину! Год рябины — отличный повод для любителей природы познакомиться с красотой дерева, которое можно встретить не только в лесу и на лугу, но и в садах и парках.

Интересные факты о рябине
* Рябина на протяжении многих веков считалась магическим растением и играла важную роль в поверьях и ритуалах древних славян, скандинавов и кельтов.

* Рябиновые ягоды содержат много кислоты, являющейся природным антисептиком.

* Рябина растет даже в вечной мерзлоте, так как хорошо приспосабливается к разным климатическим условиям. И горечь из ее ягод уходит с первыми морозами.

* Чем теплее климат, тем больше высота, которой может достигать рябина. В теплых условиях рябина вырастает до 15 метров, а в холодных и суровых редко достигает хотя бы одного метра.

* Черноплодная рябина с точки зрения ботаники рябиной не является. Это арония (Aronia melanocarpa), выведенная Иваном Владимировичем Мичуриным в конце XIX века.

* Народная примета: в лесу много рябины — к дождливой осени
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