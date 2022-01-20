ФОТО | Как эстонцы учат молодежь в Уганде картошку выращивать

“За два месяца молодые люди в Африке научились подготавливать землю под посадки, формировать грядки, строить теплицы, выращивать рассаду и находить экологически безопасные средства защиты растений”, — рассказывает Маргит Сяре, руководитель проектов Центра трансграничного сотрудничества Причудья.
По ее словам, в рамках данного проекта на местный угандийский рынок поступают для продажи выращенные в домашних условиях помидоры, картофель, лук и капуста, ученикам рассказывают, как правильно хранить продукты и как лучше их реализовать. “Мы помогаем объединиться в группы, чтобы затем было легче взять кредит и начать собственное дело. Кроме того, мы учим использовать социальные сети для продвижения товаров”, — объясняет Сяре.
В проекте заняты педагоги из Уганды, Эстония же отвечает на финансирование этой программы.
Говоря о первых достигнутых результатах, руководитель проектов Центра трансграничного сотрудничества Причудья рассказывает, что в некоторых семьях их учеников уже взяли на вооружение полученные знания и стали, например, сажать батат на специально сформированных высоких грядках, а не просто где-то между банановыми деревьями в хаотичном порядке, как делали раньше. “Для жителей Уганды батат — это простой, обычный картофель, а привычную нам картошку, которую они, кстати, тоже выращивают, в Уганде называют ирландским картофелем”, — добавляет Маргит Сяре.
“На каждом шагу мы делаем акцент на защите окружающей среды. Когда наш партнер организовал для гостей рождественскую вечеринку, где раздавали всевозможные закуски и напитки в бутылочках, упаковка сразу же разлетелась по всем углам. Приходилось несколько раз повторить организаторам, что надо поставить и специальные мешки для мусора”, — делится опытом руководитель проекта.
Уганда входит в список одной из самых бедных стран мира. Пандемия коронавируса добавила еще больше проблем местным жителям. Так, например, местные школы были закрыты с марта 2020 по январь 2022 года. В результате столь долгого периода отмены школьных занятий началась волна беременностей среди девочек-подростков. Помимо этого, большую озабоченность вызывает изменение климата, которое очень пагубно сказывается на условиях жизни в Уганде.
Именно поэтому в Эстонии было решено оказать хоть малую, но необходимую помощь этому африканскому государству. До этого Центр трансграничного сотрудничества Причудья проводил похожие программы помощи в Республике Беларусь, в Молдове, на Украине, в Грузии, Армении и Таджикистане.
“Один из учеников нашего проекта, 20-летний Мутеби Даниэль, уже несколько раз у меня спрашивал, как наладить сбыт авокадо в Эстонию”, — рассказывает Сяре.
На заметку: Уганда — государство в Восточной Африке, входящее в Содружество наций. На севере Уганда граничит с Суданом, на западе — с Демократической республикой Конго, на юге с Руандой и Танзанией, а на востоке с Кенией. Выхода к морю не имеет, хотя на юго-востоке омывается озером Виктория — вторым по площади пресным озером мира.
Главной достопримечательностью Уганды являются её национальные парки. Один из них, а именно Queen Elizabeth National Park — первый в мире природный национальный парк. Одной из выдающихся достопримечательностей является Bwindy Forest, место, где обитают горные гориллы. Murchison Falls — крупнейший водопад на Ниле, привлекает множество туристов со всего мира своей красотой и удивительной мощью.