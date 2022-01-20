Свои грядки Нанфука Мариам обрабатывает теперь только так, как научили в рамках эстонского проекта ее четверых детей - Мутеби Даниэль, Бабируе Лукиа, Намацци Рехема и Кристине Бирабва. Всего у Нанфуки Мариам шесть детей (как в среднем в семьях по всей Уганде). На фотографии она, ее дети и руководитель программы Маргит Сяре.
ФОТО: Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskus
Новости
20.01.2022, 07:01

ФОТО | Как эстонцы учат молодежь в Уганде картошку выращивать

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Благодаря проекту Центра трансграничного сотрудничества Причудья, финансирование которого проходит за счет Министерства иностранных дел Эстонии, около ста молодых жителей далекой африканской страны получают сельскохозяйственное образование.
Рейн Сикк, Maaleht

“За два месяца молодые люди в Африке научились подготавливать землю под посадки, формировать грядки, строить теплицы, выращивать рассаду и находить экологически безопасные средства защиты растений”, — рассказывает Маргит Сяре, руководитель проектов Центра трансграничного сотрудничества Причудья.

По ее словам, в рамках данного проекта на местный угандийский рынок поступают для продажи выращенные в домашних условиях помидоры, картофель, лук и капуста, ученикам рассказывают, как правильно хранить продукты и как лучше их реализовать. “Мы помогаем объединиться в группы, чтобы затем было легче взять кредит и начать собственное дело. Кроме того, мы учим использовать социальные сети для продвижения товаров”, — объясняет Сяре.

В проекте заняты педагоги из Уганды, Эстония же отвечает на финансирование этой программы.

Говоря о первых достигнутых результатах, руководитель проектов Центра трансграничного сотрудничества Причудья рассказывает, что в некоторых семьях их учеников уже взяли на вооружение полученные знания и стали, например, сажать батат на специально сформированных высоких грядках, а не просто где-то между банановыми деревьями в хаотичном порядке, как делали раньше. “Для жителей Уганды батат — это простой, обычный картофель, а привычную нам картошку, которую они, кстати, тоже выращивают, в Уганде называют ирландским картофелем”, — добавляет Маргит Сяре.

“На каждом шагу мы делаем акцент на защите окружающей среды. Когда наш партнер организовал для гостей рождественскую вечеринку, где раздавали всевозможные закуски и напитки в бутылочках, упаковка сразу же разлетелась по всем углам. Приходилось несколько раз повторить организаторам, что надо поставить и специальные мешки для мусора”, — делится опытом руководитель проекта.

Уганда входит в список одной из самых бедных стран мира. Пандемия коронавируса добавила еще больше проблем местным жителям. Так, например, местные школы были закрыты с марта 2020 по январь 2022 года. В результате столь долгого периода отмены школьных занятий началась волна беременностей среди девочек-подростков. Помимо этого, большую озабоченность вызывает изменение климата, которое очень пагубно сказывается на условиях жизни в Уганде.

Именно поэтому в Эстонии было решено оказать хоть малую, но необходимую помощь этому африканскому государству. До этого Центр трансграничного сотрудничества Причудья проводил похожие программы помощи в Республике Беларусь, в Молдове, на Украине, в Грузии, Армении и Таджикистане.

“Один из учеников нашего проекта, 20-летний Мутеби Даниэль, уже несколько раз у меня спрашивал, как наладить сбыт авокадо в Эстонию”, — рассказывает Сяре.

На заметку: Уганда — государство в Восточной Африке, входящее в Содружество наций. На севере Уганда граничит с Суданом, на западе — с Демократической республикой Конго, на юге с Руандой и Танзанией, а на востоке с Кенией. Выхода к морю не имеет, хотя на юго-востоке омывается озером Виктория — вторым по площади пресным озером мира.

Главной достопримечательностью Уганды являются её национальные парки. Один из них, а именно Queen Elizabeth National Park — первый в мире природный национальный парк. Одной из выдающихся достопримечательностей является Bwindy Forest, место, где обитают горные гориллы. Murchison Falls — крупнейший водопад на Ниле, привлекает множество туристов со всего мира своей красотой и удивительной мощью.

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