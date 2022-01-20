ФОТО | Как эстонцы учат молодежь в Уганде картошку выращивать

“За два месяца молодые люди в Африке научились подготавливать землю под посадки, формировать грядки, строить теплицы, выращивать рассаду и находить экологически безопасные средства защиты растений”, — рассказывает Маргит Сяре, руководитель проектов Центра трансграничного сотрудничества Причудья.

По ее словам, в рамках данного проекта на местный угандийский рынок поступают для продажи выращенные в домашних условиях помидоры, картофель, лук и капуста, ученикам рассказывают, как правильно хранить продукты и как лучше их реализовать. “Мы помогаем объединиться в группы, чтобы затем было легче взять кредит и начать собственное дело. Кроме того, мы учим использовать социальные сети для продвижения товаров”, — объясняет Сяре.

В проекте заняты педагоги из Уганды, Эстония же отвечает на финансирование этой программы.

Говоря о первых достигнутых результатах, руководитель проектов Центра трансграничного сотрудничества Причудья рассказывает, что в некоторых семьях их учеников уже взяли на вооружение полученные знания и стали, например, сажать батат на специально сформированных высоких грядках, а не просто где-то между банановыми деревьями в хаотичном порядке, как делали раньше. “Для жителей Уганды батат — это простой, обычный картофель, а привычную нам картошку, которую они, кстати, тоже выращивают, в Уганде называют ирландским картофелем”, — добавляет Маргит Сяре.

“На каждом шагу мы делаем акцент на защите окружающей среды. Когда наш партнер организовал для гостей рождественскую вечеринку, где раздавали всевозможные закуски и напитки в бутылочках, упаковка сразу же разлетелась по всем углам. Приходилось несколько раз повторить организаторам, что надо поставить и специальные мешки для мусора”, — делится опытом руководитель проекта.