Европа против "золотых паспортов". Впервые целая страна может лишиться безвизового въезда из-за продажи гражданства

Рынок "золотых паспортов" оценивается в 25 млрд долларов в год. В той или иной форме гражданством торгует каждая вторая страна в мире. И если в Европе паспорт стоит от полумиллиона долларов и почти всегда требует проживания и проверки происхождения денег, то на островах Карибского моря и Тихого океана можно уложиться в 100-150 тысяч, причем быстро и без лишних вопросов.

Запад обеспокоен тем, что подобные схемы на руку злоумышленникам и используются, среди прочего, для ухода от налогов. Больше других это не нравится Европе, поскольку в Старом Свете благодаря Шенгенскому соглашению стерты границы между тремя десятками стран самого крупного и богатого политического союза на планете с населением в полмиллиарда человек.

Европа объявила вендетту "золотым паспортам" еще несколько лет назад, в 2019 году.

"Некоторые страны целенаправленно рекламируют свое гражданство как способ получить безвизовый доступ в страны Евросоюза, - говорилось в программном документе ЕС. - Зачастую этим пользуются богатые граждане безвизовых стран, чтобы обойти требования и проверки, предусмотренные Шенгенским соглашением, включая те, что призваны пресечь отмывание денег и финансирование терроризма".

Евросоюз судится с собственными членами Мальтой и Кипром, требуя ужесточить условия предоставления гражданства в обмен на инвестиции. А с третьими странами ему церемониться не надо, достаточно пригрозить отменой безвизового режима.

В 2019 году Еврокомиссия поставила на контроль инвесторские схемы в Молдове, Черногории и Албании, а также пообещала следить, не придумают ли чего подобного новые безвизовые страны вроде Украины или Грузии. Молдова быстро отменила свою программу - одну из самых доступных в мире.