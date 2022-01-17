Невероятно! В Антарктике найдена гигантская колония ледяных рыб

Группа биологов сделала неожиданное открытие во время обычного сбора данных на высоте 1,5–2,5 м над морским дном в южной части антарктического моря Уэдделла. Ученые нашли около 60 млн активных гнезд ледяных рыб. До этого открытия рекордная колония насчитывала всего 60 гнезд.

“Мы ожидали увидеть обычное антарктическое морское дно, но в течение первых четырех часов погружения мы не видели ничего, кроме рыбьих гнезд”, — рассказал биолог Отун Персер из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера. Колония ледяных рыб простирается на 240 квадратных км по морскому дну.

Исследователи изначально заинтересовались этим районом из-за процесса, называемого апвеллингом, при котором ветер и течения выносят холодную воду на поверхность. В результате этого вода становится на 2 °С теплее, чем в соседней местности. Персер предположил, что рыба может использовать более теплую воду в качестве навигационного инструмента. “Когда им хочется размножаться, они ищут более теплую воду и размножаются там”, — пояснил он.

Огромный размер колонии предполагает, что вся экосистема моря Уэдделла находится под влиянием рыбьих гнезд. “Вполне вероятно, что тюлени поедают эти гнезда, — отметил Персер. — Если потерять рыб, возможно, исчезнут и тюлени. Это огромное количество пищи, которое должно влиять на эффект домино — по крайней мере, для экосистемы моря Уэдделла”.

Ученые при помощи камер будут следить за экосистемой ледяных рыб в течение следующих двух лет, чтобы попытаться определить, как она взаимодействует с другими экосистемами. Исследователи планируют вернуться в этот регион в апреле 2022 года.