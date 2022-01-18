В Таллиннском аэропорту больше нельзя бесплатно сдать тест на COVID-19

“Очевидно, что тестирование в аэропорту — необходимая услуга как для отправляющихся в путешествие, так и для прибывающих в Эстонию. Кроме того, во многих пунктах назначения при въезде требуют предъявления отрицательного результата ПЦР-теста или антиген-теста на коронавирус”, — пояснил руководитель отдела тестирования и вакцинации Confido Мартин Талу. Он подчеркнул, что и по возвращении домой нужно сдать тест при первой же возможности и до получения результатов находиться на самоизоляции и избегать тесного контакта с другими людьми.

“Мы видим, что на сегодняшний день для многих уже становится нормой сдавать тест на коронавирус перед тем, как пойти на какое-то общественное мероприятие, где ожидается большое количество людей”, — добавил Мартин Талу. По его словам, только за первые две недели января в Confido тест на коронавирус добровольно прошли более 9000 человек.

В пункте тестирования аэропорта можно сдать как ПЦР-тест (результат становится известен в течение 24 часов), так и тестирование на наличие в крови антигена к коронавирусу (результат поступает в течение 30 минут)

Пункт тестирования Confido находится на первом этаже Таллиннского аэропорта. Сдать тест можно каждый день с 06:00 до 22:00.