О чем надо помнить, собираясь в зимний поход
Майу Люнекунд, за плечами которой работа гидом в Северной Швеции и 300-километровый полярный поход на собачьей упряжке Fjällräven Polar, рассказала, как безопасно переночевать в палатке посреди густого заснеженного леса.
Не потей, не намокай
Поскольку погода такая, какая она есть, важно одеваться многослойно. “Многие люди уверены, что в зимний поход нужно одеваться, как капуста, а одежда должна быть очень толстой. На самом деле это не так, — говорит Майу. — Когда я работала гидом в походах с ездовыми собаками в Северной Швеции, при температуре минус 10–20 градусов у меня под весенне-осенней курткой было всего два слоя термобелья из 100-процентной шерсти. Теплый толстый пуховик я надевала только на время остановок, привалов и по вечерам в палатке. Ту же функцию, что и пуховик, отлично выполняет толстый спальный мешок”.
Палатка не для тепла, а для защиты от снега
Что точно должно быть способно выдержать зимние условия, так это спальный мешок — лучше брать четырехсезонный. “Четырехсезонный спальник можно заменить двумя менее теплыми — хорошо вместе сработают трехсезонный и летний. Однажды мне довелось испытать такой вариант при температуре –12 градусов”, — добавляет она.
Плотный снег будет держать палатку на месте
“Постояв, утрамбованный снег станет твердым, и по нему можно будет спокойно ходить, не проваливаясь по колено, — объясняет Майу. — Хорошо, если с собой у вас будут колышки для снега — они немного шире обычных. Отлично сработают также ветки или треккинговые палки. Нет смысла вбивать колышки в снег, поскольку они все равно там держаться не будут. Вместо этого сделайте в толще снега небольшие углубления и, продев через петли палатки, положите в них колышки, а сверху насыпьте снега и хорошенько утопчите его — так палатка будет надежно стоять на месте”.
Изолируйте себя от земли
“Все пуховые вещи я предварительно взбиваю, поскольку теплым спальный мешок делает не сам пух, а воздух между пушинками, — объясняет она. — Еще сверху кидаю дождевик или флиску. Особенно стараюсь утеплить плечо, которое будет находиться у входа в палатку — там холоднее всего ночью. В полярном походе я была одной из немногих, кто не надевал на себя на ночь всю имеющуюся теплую одежду, а клал ее под себя. И я, кстати, не мерзла, в отличие от тех, кто одевался, как капуста”.
Вы греете спальный мешок, а не наоборот
Первый шаг — хорошенько подкрепиться. “Ни в коем случае зимой нельзя ложиться спать голодным. Подходящий ужин — что-нибудь сытное и жирное, что поможет телу эффективнее производить энергию для поддержания тепла, — рекомендует Майу и добавляет, что после ужина нужно подвигаться. — Поделайте отжимания, попрыгайте, поставьте палатку, раскидайте снег. Можно, конечно, просто посидеть у костра, попивая горячий чай. Еще согреться помогает горячая грелка, но тут есть хитрость — ее лучше зажать ногами, ведь именно на внутренней поверхности бедер находятся крупные кровяные сосуды, которые разносят тепло по всему телу”.
Малую нужду ночью справляйте в бутылку или в тамбуре
“Чаще всего в качестве ночного горшка используют спортивную бутылку с широким горлышком. Конечно, ее нужно заранее как-то пометить, чтобы не перепутать с бутылкой, из которой пьете. Утром нужно просто вылить содержимое и прополоскать бутылку водой, чтобы в нее не впитался запах, — советует Майу. Еще один вариант — использовать в качестве туалета тамбур палатки. — Поскольку так или иначе в зимних условиях все замерзает, то никакой лужи и даже запаха после этого не останется — спать импровизированный туалет вам мешать не будет”.
Сейчас Майу путешествует по Португалии в автодоме, который она обустроила сама, а сопровождают ее собаки Линкка и Одецца. Весной путешественницы возьмут курс на Северную Швецию, где их ждет лыжный поход. Следите за приключениями Майу в ее Instagram и на ее канале в YouTube.