О чем надо помнить, собираясь в зимний поход

Не потей, не намокай

“Don’t sweat, don’t get wet — не потей, не намокай, — вспоминает Майу мудрость, которой поделились с ней в полярном походе более опытные товарищи. — Если соблюдать эти два правила в зимнем походе или даже во время прогулки зимой, то, скорее всего, не замерзнешь. Чувствуете, что начинаете потеть — сразу сбавляйте темп. Еще можно снять слой-другой одежды. На случай, если вы все-таки почему-то намокнете, у вас должна быть возможность переодеться в сухую одежду”.



Поскольку погода такая, какая она есть, важно одеваться многослойно. “Многие люди уверены, что в зимний поход нужно одеваться, как капуста, а одежда должна быть очень толстой. На самом деле это не так, — говорит Майу. — Когда я работала гидом в походах с ездовыми собаками в Северной Швеции, при температуре минус 10–20 градусов у меня под весенне-осенней курткой было всего два слоя термобелья из 100-процентной шерсти. Теплый толстый пуховик я надевала только на время остановок, привалов и по вечерам в палатке. Ту же функцию, что и пуховик, отлично выполняет толстый спальный мешок”.



Палатка не для тепла, а для защиты от снега

В условиях эстонской зимы, по словам Майу, в поход можно отправляться с трехсезонной палаткой. “Даже зимой цель палатки не в том, чтобы держать тепло, а в том, чтобы не пускать внутрь влагу, то есть в этом случае — снег. Нагревает воздух в палатке наше собственное дыхание, но это приводит к конденсации воздуха, то есть к повышению влажности. Влага будет задерживаться на стенках платки и в итоге опадет на вас и ваши вещи, — рассказывает она. — По этой причине во время сна в палатке рекомендуется держать открытыми как можно больше пол и вентиляционных отверстий. Чем лучше будет циркулировать воздух, тем быстрее влага будет покидать палатку. Разумеется, держать отверстия открытыми следует только при тихой погоде, ведь в противном случае ветром в нее занесет снег”.

