Мексика отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Мексика стала второй страной в мире, полностью отказавшейся от внутренних ограничений. Первой в ноябре 2021 года это сделала Республика Эль-Сальвадор. Теперь при въезде в эти государства не нужно предъявлять ни вакцинационный паспорт, ни негативный результат теста на коронавирус, ни заранее заполненную декларацию о здоровье.

В отличие от большинства стран, Мексика оставалась открытой для туристов на протяжении всей пандемии. Из-за этого с 2020 года именно Мексика является самым популярным туристическим направлением в мире.

Однако до начала 2022 года каждый человек, въезжающий в Мексику, должен был заполнить специальную декларацию, где нужно было ответить на вопросы о состоянии здоровье и возможных контактах с заразившимися коронавирусом. При отказе от этого требования Департамент здравоохранения Мексики сослался на тот факт, что заполнение подобной декларации не имело научно обоснованного преимущества и только замедляло процесс въезда в страну.

Число туристов, посетивших Мексику за последнее время, уже превысило показатели 2019 года. Местные аэропорты, особенно в Канкуне, переполнены отдыхающими. Из-за неожиданно высокого пассажиропотока происходят периодические задержки рейсов.

Источник: Travel off Path