Необычные достопримечательности Эстонии: 10 самых интересных водонапорных башен
По сравнению с другими европейскими странами, в Эстонии водонапорные башни стали появляться сравнительно поздно. В основном их история начинается с 1860 года, когда на территории нашей страны, входившей тогда в Российскую империю, появились первые промышленные предприятия (например, Кренгольм). До этого потребности в отдельных водонапорных башнях у небольших домохозяйств не было, посколько территория богата реками и озерами. Однако с расширением городов потребление воды росло, приходилось искать новые решения.
До наших дней в Эстонии сохранились военные, промышленные, колхозные и даже исторические водонапорные башни. Рассказываем о самых интересных:
Элламааская электростанция
Здание Элламааской электростанции построено по проекту архитектора Александра Владовского. Строительные работы начались в конце сентября 1922 года и уже в мае 1923 года станция дала энергию для запуска машин торфяной промышленности. Котлы станции отапливались местным торфом. В послевоенный период (1944–1950) Элламааская электростанция сыграла важную роль в снабжении Эстонии электроэнергией. Станция была закрыта с 1 мая 1966 г.
Постановлением министра культуры Элламааская электростанция признана памятником архитектуры. В бывшем здании электростанции в данный момент находится Музей моторного спорта MOMU.
Старая водонапорная башня Вильянди
30-метровая башня из красного кирпича с маленькими окошками и восьмигранной верхней частью из дерева была построена в 1911 году и активно использовалась в течении почти 50 лет.
Галерея Ласваской водонапорной башни
В старой водонапорной башне Ласва открыта галерея, в которой можно узнать об истории региона Ласва и насладиться экспозицией фото- и художественной выставки. Особенностью водонапорной башни является издающая музыку лестница-рояль, поднимаясь по которой можно играть и слушать разные звуки. В старом резервуаре башни выставлены сезонные экспозиции. С травяной крыши можно взглянуть через телескоп на окрестности, а в темное время суток понаблюдать за звездами. Совсем рядом с водонапорной башней в лесопарковой зоне деревни Ласва можно посмотреть на фигуры животных.
Водонапорная башня Ристи царских времен
Водонапорная башня Ристи входит в комплекс одноименного железнодорожного вокзала. Железнодорожную станцию вместе с железнодорожными путями построили в 1904 году, а через год было завершено строительство здания вокзала. Водонапорную башню построили, по всей видимости, в тот же период.
Функция водонапорной башни заключалась в снабжении паровозов водой. В верхней части башни находился бак с водой, т. е. резервуар, на нижнем этаже — нагреватель воды, т. е. котел, с помощью которого отапливали башню во избежание замерзания воды в баке.
По исторической винтовой лестнице можно подняться к резервуару. На первом этаже можно ознакомиться со средствами труда того времени и выставкой, описывающей работу в водонапорной башне.
Обсерватория в водонапорной башне в деревне Муналаскме
В бывшей водонапорной башне, находящейся в деревне Муналаскме, можно понаблюдать за звездами.
В наши дни в этой башне высотой 18,4 метра находится астрономическая обсерватория. Сам телескоп располагается на пятом этаже астрономической башни. Телескопическая труба имеет длину 84 см. В ней три линзы, а в окуляре еще двенадцать линз, благодаря которым можно достигать 164-кратного увеличения при наблюдении за звездами.
В обсерватории можно увидеть интересные экспонаты космического происхождения. В хорошую погоду можно наблюдать за солнечными пятнами и протуберанцами, а ночью — за луной, планетами, галактиками и прочими космическими объектами. Заказать необычную экскурсию можно ЗДЕСЬ.
Водонапорная башня на мызе Раади
Tartu maakond, Vahi alevik
Водонапорная башня на мызе Раади была построена в XIX веке. В давние времена в этой башне находились мызные часы, которые сообщали рабочим мызы о том, что пора идти обедать.
Сегодня в водонапорной башне находится выставка Эстонского национального музея. Во время посещения фотовыставки “Раади сквозь времена”, занимающей несколько этажей водонапорной башни, можно не только узнать исторические факты, но и насладиться очаровательными видами на уютный парк мызы Раади.
Железнодорожный комплекс в Тюри
Järva maakond, Türi linn
Железнодорожная станция в Тюри появилась в 1900 году, когда велось строительство узкоколейки, соединяющей Таллинн и Вильянди. В 1920 путешествие из столицы до Тюри по железной дороге занимало 9 часов! Здесь же можно было пересесть на поезд, следующий по маршруту Тюри — Пайде — Тамсалу. Эта возможность пропала в 1972 году с закрытием узкоколейки.
Одноэтажное деревянное здание вокзала было построено в 1901 году. В 1920 году в результате пожара оно сильно пострадало, однако городские власти нашли возможность его быстро отремонтировать. В 1930 году к деревянному зданию сделали пристройку из бетонных блоков, где разместилась станционная бригада.
В наши дни помимо самого здания вокзала, в состав исторического комплекса входят грузовой-складской амбар, деревянное жилое помещение, водонапорная башня, вспомогательные постройки и паровозы.
Водонапорная башня Кренгольма
На реке Нарове, вверх по течению от города, находится водопад с двумя уступами, между которыми расположен остров Кренгольм. В 19 веке на берегу водопада была построена знаменитая Кренгольмская мануфактура — крупнейшая фабрика тех времен в Российской Империи. В 1913 году здесь работало более 10 000 человек! Вокруг фабрики образовался компактный комплекс промышленной архитектуры, в который входили фабрика, больница, казармы для работников, дома директоров и Кренгольмский парк. Здания построены в английском стиле, из красного кирпича, что сильно повлияло на облик города.
Водонапорная башня при Тартуском железнодорожном вокзале
Тарту
Тартуский железнодорожный вокзал был построен в 1876 году за пределами города, тогда к нему вела усаженная деревьями улица Маарьямыйза. Главное здание вокзала состоит из трех частей и имеет типичный фасад с двускатной крышей. Рядом с ним располагались склады, перроны, депо, водонапорная башня и два жилых дома железнодорожных служащих.
В 2000-х годах здание начали реставрировать; восстановлением занимался архитектор Айвар Роосаар. В 2012 году здание вновь было открыто для путешествующих. Теперь на радость посетителям в здании вокзала работает кафе, а перед вокзалом находятся парковки для велосипедов, пункт аренды электромобилей Elmo и парковка сети велопроката Tartu Smart Bike.
Церковная башня Йыгева
Йыгева
В небольшом эстонском городе Йыгева находится, пожалуй, самая необычная водонапорная башня. Точнее, водонапорной она была раньше, а сегодня является частью городской церкви, которую возведут в самое ближайшее время. Со смотровой площадки шестиэтажной башни Йыгеваской церкви, на которую можно подняться по винтовой лестнице, в хорошую погоду можно увидеть большую часть Йыгева и пейзаж Вооремаа с его самой высокой горой Лайузе.
Источник: Puhka Eestis