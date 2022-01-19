Необычные достопримечательности Эстонии: 10 самых интересных водонапорных башен

По сравнению с другими европейскими странами, в Эстонии водонапорные башни стали появляться сравнительно поздно. В основном их история начинается с 1860 года, когда на территории нашей страны, входившей тогда в Российскую империю, появились первые промышленные предприятия (например, Кренгольм). До этого потребности в отдельных водонапорных башнях у небольших домохозяйств не было, посколько территория богата реками и озерами. Однако с расширением городов потребление воды росло, приходилось искать новые решения.

До наших дней в Эстонии сохранились военные, промышленные, колхозные и даже исторические водонапорные башни. Рассказываем о самых интересных:

Элламааская электростанция

Tööstuse tänav, Turba alevik, Saue vald, Harju maakond







Здание Элламааской электростанции построено по проекту архитектора Александра Владовского. Строительные работы начались в конце сентября 1922 года и уже в мае 1923 года станция дала энергию для запуска машин торфяной промышленности. Котлы станции отапливались местным торфом. В послевоенный период (1944–1950) Элламааская электростанция сыграла важную роль в снабжении Эстонии электроэнергией. Станция была закрыта с 1 мая 1966 г.

Постановлением министра культуры Элламааская электростанция признана памятником архитектуры. В бывшем здании электростанции в данный момент находится Музей моторного спорта MOMU.

Старая водонапорная башня Вильянди

площадь им. Йохана Лайдонера, Вильянди







30-метровая башня из красного кирпича с маленькими окошками и восьмигранной верхней частью из дерева была построена в 1911 году и активно использовалась в течении почти 50 лет.

Интересный факт: Вильянди — один из первых городов Эстонии, где была организована канализация и водопровод.