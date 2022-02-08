La Dolce Vita: в Европу возвращается легендарный “Восточный экспресс”
В 2023 году всех любителей железнодорожной романтики ждет чудо! знаменитый поезд вернется в расписание сразу по нескольким европейским направлениям.
В 2023 году в Италии будет запущен “Восточный экспресс” под новым названием “La Dolce Vita”. Запланировано три международных маршрута: Рим-Париж, Рим-Стамбул и Рим-Сплит. Кроме того, несколько маршрутов будет пролегать строго по территории Италии, чтобы пассажиры в полной мере смогли насладиться красотой и достопримечательностями Апеннинского полуострова. Организаторы уверяют, что в пути путешественников ждут и восхитительные горные пейзажи, и виноградники Тосканы, и райские пляжи южной Италии. Общая протяженность всех маршрутов — более 16 000 км.
Остановка в Риме будет включать ночевку в 5-звездочном отеле “Minerva”, который будет открыт в сердце исторического центра города в 2024 году.
Внутреннее убранство поезда будет полностью соответствовать названию “La Dolce Vita“ — будущих пассажиров ждут роскошные купе трех категорий с большими панорамными окнами и всеми удобствами внутри. Состав будет состоять из 12 купе класса Delux, 18 купе класса Suite, одного президентского Suite, ресторана, лаунж-зоны и подсобных помещений.
Немного истории:
В 1883 года с Восточного вокзала в Париже в свое первое путешествие отправился знаменитый “Восточный экспресс”, называвшийся тогда “Express d’Orient”. В пути пассажиров ждали изящно оформленные одно- и двухместные купе со всеми удобствами, богатая развлекательная программа и изысканные блюда кухонь тех стран, через которые проходил поезд. Это было настолько грандиозное событие, что с первыми пассажирами “Восточного экспресса” пожелал лично встретить король Румынии Кароль I. Через 81 час и 40 минут в конечную точку назначения — Константинополь.
Стоит ли говорить, что первый рейс “Восточного экспресса” возымел эффект разорвавшейся бомбы. Маршрут и услуги, оказываемые в поезде, вызвали небывалый спрос на путешествия по железной дороге.
Позже “Восточным экспрессом” стали называть поезда класса люкс, курсирующие по разным европейским направлениям. Особой популярностью пользовались маршруты “Париж — Константинополь”, “Лондон — Венеция”, “Париж — Вена” и даже “Москва — Пекин”.
Во второй половине XX века популярность европейских поездов люкс-класса стала снижаться. В 1977 году "Восточный экспресс" перестал обслуживать Стамбул, в 1991 году - Бухарест, в 2001 году маршрут сокращен до Вены. В 2009 году “Восточный экспресс” был исключен из расписания постоянных пассажирских железнодорожных перевозок. Казалось, что на этом история знаменитого поезда закончилась. Но не тут-то было!