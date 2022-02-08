La Dolce Vita: в Европу возвращается легендарный “Восточный экспресс”

В 2023 году в Италии будет запущен “Восточный экспресс” под новым названием “La Dolce Vita”. Запланировано три международных маршрута: Рим-Париж, Рим-Стамбул и Рим-Сплит. Кроме того, несколько маршрутов будет пролегать строго по территории Италии, чтобы пассажиры в полной мере смогли насладиться красотой и достопримечательностями Апеннинского полуострова. Организаторы уверяют, что в пути путешественников ждут и восхитительные горные пейзажи, и виноградники Тосканы, и райские пляжи южной Италии. Общая протяженность всех маршрутов — более 16 000 км.

Новый маршрут "Рим-Париж" будет проходит вдоль Французской Ривьеры (с остановкой в Ницце) и частично повторять отрезок исторического маршрута "Восточного экспресса".

Остановка в Риме будет включать ночевку в 5-звездочном отеле “Minerva”, который будет открыт в сердце исторического центра города в 2024 году.

Внутреннее убранство поезда будет полностью соответствовать названию “La Dolce Vita“ — будущих пассажиров ждут роскошные купе трех категорий с большими панорамными окнами и всеми удобствами внутри. Состав будет состоять из 12 купе класса Delux, 18 купе класса Suite, одного президентского Suite, ресторана, лаунж-зоны и подсобных помещений.

Поезда "La Dolce Vita" будут проходить как через самые известные итальянские города (Рим, Флоренция, Венеция), так и через маленькие, уютные и восхитительные деревушки.

Особое внимание на всех маршрутах следования “La Dolce Vita” будет уделено кухне — еще одному отличительному признаку Италии. Наслаждаясь пейзажами за окном, можно будет попробовать лучшие вина полуострова и авторские рецепты звездных шеф-поваров.

Немного истории: