Назван самый шумный европейский город

Лидером по уровню шума оказался Париж с показателем 8,4 из 10. Эксперты отмечают большое количество пробок в городе, шум на железной дороге и избыток ресторанов с террасами и баров. Второе место досталось Лондону (8,2), которое он заслужил интенсивным воздушным трафиком. На третьей строчке — Рим (4,9), столкнувшийся с проблемой пробок и шумового загрязнения, сообщает портал "Тонкости Туризма".