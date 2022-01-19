Турист вернулся в Таллинн из Мексики, сдал тест в аэропорту и получил положительный результат: "Если бы тест был платным, я б его точно не сдавал"

В минувшую пятницу один из читателей Delfi (имя редакции известно) вернулся в Таллинн из жаркой Мексики. Так как на прошлой неделе еще можно было бесплатно сдать тест на COVID-19, то сразу же по прилете, еще находясь в Таллиннском аэропорту, он пошел на тестирование. Каково же было его удивление, когда результат теста оказался положительным.

"Компанией из четырех человек мы провели первые две недели нового года в Мексике. Как вы знаете, здесь практически нет ограничений, и, если не брать во внимание ношение масок и постоянную дезинфекцию рук, то это очень комфортное место для путешествий. Поскольку для въезда в Мексику не требуется ни паспорта вакцинации, ни ПЦР-теста, было ясно, что местные власти вряд ли введут неожиданно жесткие ограничения, поэтому мы осмелились купить билеты на несколько месяцев до поездки.

Сказано - сделано! Но все же в чем-то немного необдуманно, потому что мы купили авиабилеты с пересадкой в США - то есть нам в обязательном порядке надо было сделать ПЦР- или антиген-тест в обе стороны. Для чего это я все рассказываю? Это означает, что за день до вылета из Мексики нам нужно было пройти тестирование, чтобы у нас не возникло проблем во время пересадки в США. Страшно подумать, что было бы, если тест вдруг оказался положительным. Но к счастью, все наши тесты оказались отрицательными, и мы смогли со спокойной душой вернуться в Эстонию. Кстати, в самолете была еще одна большая группа эстонцев.