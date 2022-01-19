Турист вернулся в Таллинн из Мексики, сдал тест в аэропорту и получил положительный результат: "Если бы тест был платным, я б его точно не сдавал"
В отличие от большинства стран, Мексика оставалась открытой для туристов на протяжении всей пандемии. Из-за этого с 2020 года именно Мексика является самым популярным туристическим направлением в мире, в том числе и среди жителей Эстонии. Все бы хорошо, если бы не тот факт, что с понедельника в Таллиннском аэропорту больше нельзя бесплатно сдать тест на коронавирус. Это означает, что возвращающиеся путешественники могут привезти из-за рубежа не только эмоции и впечатления, но и опасный вирус.
В минувшую пятницу один из читателей Delfi (имя редакции известно) вернулся в Таллинн из жаркой Мексики. Так как на прошлой неделе еще можно было бесплатно сдать тест на COVID-19, то сразу же по прилете, еще находясь в Таллиннском аэропорту, он пошел на тестирование. Каково же было его удивление, когда результат теста оказался положительным.
"Компанией из четырех человек мы провели первые две недели нового года в Мексике. Как вы знаете, здесь практически нет ограничений, и, если не брать во внимание ношение масок и постоянную дезинфекцию рук, то это очень комфортное место для путешествий. Поскольку для въезда в Мексику не требуется ни паспорта вакцинации, ни ПЦР-теста, было ясно, что местные власти вряд ли введут неожиданно жесткие ограничения, поэтому мы осмелились купить билеты на несколько месяцев до поездки.
Сказано - сделано! Но все же в чем-то немного необдуманно, потому что мы купили авиабилеты с пересадкой в США - то есть нам в обязательном порядке надо было сделать ПЦР- или антиген-тест в обе стороны. Для чего это я все рассказываю? Это означает, что за день до вылета из Мексики нам нужно было пройти тестирование, чтобы у нас не возникло проблем во время пересадки в США. Страшно подумать, что было бы, если тест вдруг оказался положительным. Но к счастью, все наши тесты оказались отрицательными, и мы смогли со спокойной душой вернуться в Эстонию. Кстати, в самолете была еще одна большая группа эстонцев.
Перелет из Мексики в Эстонию c небольшими пересадками был очень долгим - в общем сложности около 20 часов. Конечно же, во время пересадок мы ходили по терминалу, пили кофе, болтали между собой. Когда прилетели в Амстердам, я почувствовал легкое недомогание и что-то похожее на тошноту, но не придал этому большого значения, списав на общую усталость от долгого перелета. Но во время финального перелета из Амстердама в Таллинн я стал постоянно кашлять, появился насморк, а недомогание стало усиливаться. У меня начали появляться подозрения, но я по-прежнему успокаивал себя мыслью, что это всего лишь усталость, к которой к тому же добавился еще и кондиционер в самолете. Я искренне надеялся, что все это пройдет, как только мы приземлимся в Таллинне.
По прилете мы решили воспользоваться возможностью бесплатно пройти тестирование в Таллиннском аэропорту. И это несмотря на то, что только день назад мы сдали аналогичный тест в Мексике и получили негативный результат. Не хотелось рисковать, так как по плану уже в ближайшие дни были запланированы встречи с близкими друзьями и родственниками.
Оказалось, что это было очень мудрое решение: я и двое моих друзей получили положительные результаты теста. А ведь если бы мы не сделали тест в аэропорту, а спокойно, ничего не подозревая, отправились домой, то наверняка бы заразили еще многих людей.
Я делюсь своим опытом, потому что меня немного потрясло решение государства отменить бесплатное тестирование на коронавирус в аэропорту и портах.
Да, к сожалению, я могу подтвердить, что если бы тест был платным, я бы не стал его сдавать в Таллиннском аэропорту. Я бы списал все симптомы на усталость и простуду, тем более, что кашель и недомогание быстро исчезли. Но ведь я мог заразить половину моего ближайшего окружения. Благодаря бесплатному тестированию я смог этого избежать и изолироваться на 10 дней, сохранив здоровье своим близким".