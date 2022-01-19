Пассажиры из Эстонии использовали аэропорт Хельсинки в основном для пересадки на рейсы в Германию, Россию и Швецию(2)
В 2021 году через аэропорты Finavia, компании управляющей аэропортами Финляндии, прошло в общей сложности 5,4 миллиона человек, а через в аэропорт Хельсинки — 4,3 миллиона человек. В прошлом году пассажиры из Эстонии в основном использовали аэропорт Хельсинки для пересадки на рейсы по направлениям в Германию, Россию и Швецию. На четвертом месте была Испания, далее следует Франция.
Воздушное сообщение начало восстанавливаться во второй половине года. В декабре количество пассажиров превысило миллион, что стало рекордом за период пандемии. Около 80% пассажиров воспользовались международными рейсами. Декабрь был самым загруженным периодом, когда количество пассажиров в аэропорту выросло почти до миллиона.
“2021 год показал, что авиасообщение восстановится по мере ослабления пандемии. Люди хотят путешествовать. Воздушное движение начало расти в июле, когда были сняты ограничения в Финляндии”, — Петри Вуори, старший вице-президент Finavia по продажам и развитию маршрутов.
“К новогоднему сезону в аэропорту Хельсинки были открыты новые зоны для отправлений и прибытия пассажиров. Например, весной в помещениях терминала будет открыт новая современная зона контроля безопасности. Программа развития аэропорта Хельсинки будет полностью завершена в 2023 году”. — сказал Вуори.
Количество пассажиров в региональных аэропортах Finavia в 2021 году составило 1,1 миллиона человек. Кульминацией 2021 года стал отличный рождественский сезон для аэропортов в Лапландии. Было осуществлено 690 чартерных рейсов, что на 6% больше, чем до пандемии в 2019 году.
“Мы вложили 60 миллионов евро в туризм Лапландии, расширили наши аэропорты и значительно повысили уровень обслуживания. Лапландия очень привлекательна, и мы верим в рост туризма”, — добавляет Вуори.
Компания Finavia управляет 20 аэропортами в Финляндии и развивает их, предлагая наилучшие дальние перелеты в странах Северной Европы и обеспечивая удобное авиасообщение между Европой и остальным миром. Приверженность компании Finavia принципам повышения качества обслуживания пассажиров, устойчивого развития и разработки ноу-хау в области работы в снежных условиях признана одной из лучших в мире. Все аэропорты компании Finavia являются углеродно-нейтральными. Finavia делает мир ближе.