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23.01.2022, 09:05

Битва за работников: эстонские гостиницы испытывают острую нехватку не только туристов, но и персонала

 
1500 вакантных мест!
Tanel Raig tanel.raig@ekspressmeedia.ee
Radisson Collection Hotel Tallinn все еще находится на реконструкции, но уже через три месяца руководитель отдела кадров и организационной культуры Андра Пийрсалу должна найти 180 сотрудников.
Foto: Andres Putting
До предстоящего лета сферам размещения и общественного питания предстоит найти по 1500 работников. Охота за ними уже началась.

Сектор размещения и общественного питания больше всего пострадал в результате ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В отдельные моменты, когда ограничения в стране смягчали, бизнес пытался наверстать упущенное и выжать из ситуации по максимуму. Прошлым летом это привело к избытку предложений о работе и росту заработной платы: всем занятым в секторе компаниям пришлось одновременно искать новых сотрудников, сокращенных во время введения ограничений.

По словам руководителя отдела маркетинга CV Keskus Хенри Аувяярта, количество предложений о работе в сфере общественного питания и размещения резко увеличилось в мае 2021 года и до сих пор остается на высоком уровне. Это довольно странно, поскольку обычно в зимние месяцы спрос на рабочую силу в этом секторе в значительной степени снижается. По состоянию на середину января 2022 года на портале cvkeskus.ee было размещено более 700 предложений о работе в сфере общественного питания и размещения — за первые недели января вакансий было опубликовано больше, чем в январе прошлого года. “Вероятно, многие работодатели намеренно начали заранее набирать сотрудников, чтобы обогнать конкурентов”, — говорит Аувярт. “По всей вероятности, в 2022 году мы увидим рекордное количество вакансий в этой области”, — обещает он.

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