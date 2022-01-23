Битва за работников: эстонские гостиницы испытывают острую нехватку не только туристов, но и персонала

Сектор размещения и общественного питания больше всего пострадал в результате ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В отдельные моменты, когда ограничения в стране смягчали, бизнес пытался наверстать упущенное и выжать из ситуации по максимуму. Прошлым летом это привело к избытку предложений о работе и росту заработной платы: всем занятым в секторе компаниям пришлось одновременно искать новых сотрудников, сокращенных во время введения ограничений.

По словам руководителя отдела маркетинга CV Keskus Хенри Аувяярта, количество предложений о работе в сфере общественного питания и размещения резко увеличилось в мае 2021 года и до сих пор остается на высоком уровне. Это довольно странно, поскольку обычно в зимние месяцы спрос на рабочую силу в этом секторе в значительной степени снижается. По состоянию на середину января 2022 года на портале cvkeskus.ee было размещено более 700 предложений о работе в сфере общественного питания и размещения — за первые недели января вакансий было опубликовано больше, чем в январе прошлого года. “Вероятно, многие работодатели намеренно начали заранее набирать сотрудников, чтобы обогнать конкурентов”, — говорит Аувярт. “По всей вероятности, в 2022 году мы увидим рекордное количество вакансий в этой области”, — обещает он.