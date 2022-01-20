Порнухино и Беспределовка: в Швеции перевели названия деревень на русский язык
Туристический портал Швеции опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook список смешных названий шведских деревень.
“Пока инициатива жителей Фукешёна о переименовании деревни украшает заголовки новостей, напомним, что в Швеции множество географических названий, радующих глаз и слух и без перевода, и в переводе. А как обстоят дела с творческими названиями в ваших краях?” — говорится в сообщении.
ТОП-10 смешных названий:
Hej — Привет
Vänd igen — Развернись-еще-раз
Frufällan — Ловушка для жен
Normlösa — Беспределовка
Muslickberget — Мышелизова гора
Mensträsk — Менстроболото
Porrarp — Порнухино
Rumpberget — Попогора
Gula röven — Желтопопино
Långa Skiten — Долгое какашкино
В комментариях к этому посту пользователи поделились смешными названиями населенных пунктов в других странах. Вот несколько примеров:
“В Адлере — река Херота”
“В Ленинградской области есть деревня Лядино. Слышал, шутники добавляют букву Б на дорожный знак”
“Деревня Гнилуши , Московская обл”
“Речка есть поблизости с названием Моча. И вот докажи людям, что ударение на первый слог”
“Дрочево”, “Паника”, “Бухолово”, “Балдейка”, “Попинглазово”, “Бабёнки” и пр.
Поводом для составления такого необычного списка стало обращение жителей поселка Фукешён (Fuckesjön, буквально — “Факозеро”) к местным властям с просьбой переименовать населенный пункт. По рассказам жителей, с названием места, где они проживают, возникают постоянные проблемы — то соцсети заблокируют, посчитав за оскорбление, то в передачах ехидно шутят и высмеивают. Жители Fuckesjön попросили переименовать их поселок на Dalsro, что означает “Тихая долина”.