Порнухино и Беспределовка: в Швеции перевели названия деревень на русский язык

“Пока инициатива жителей Фукешёна о переименовании деревни украшает заголовки новостей, напомним, что в Швеции множество географических названий, радующих глаз и слух и без перевода, и в переводе. А как обстоят дела с творческими названиями в ваших краях?” — говорится в сообщении.

ТОП-10 смешных названий:

Hej — Привет

Vänd igen — Развернись-еще-раз

Frufällan — Ловушка для жен

Normlösa — Беспределовка

Muslickberget — Мышелизова гора

Mensträsk — Менстроболото

Porrarp — Порнухино

Rumpberget — Попогора

Gula röven — Желтопопино

Långa Skiten — Долгое какашкино

В комментариях к этому посту пользователи поделились смешными названиями населенных пунктов в других странах. Вот несколько примеров:

“В Адлере — река Херота”

“В Ленинградской области есть деревня Лядино. Слышал, шутники добавляют букву Б на дорожный знак”

“Деревня Гнилуши , Московская обл”

“Речка есть поблизости с названием Моча. И вот докажи людям, что ударение на первый слог”

“Дрочево”, “Паника”, “Бухолово”, “Балдейка”, “Попинглазово”, “Бабёнки” и пр.

Поводом для составления такого необычного списка стало обращение жителей поселка Фукешён (Fuckesjön, буквально — “Факозеро”) к местным властям с просьбой переименовать населенный пункт. По рассказам жителей, с названием места, где они проживают, возникают постоянные проблемы — то соцсети заблокируют, посчитав за оскорбление, то в передачах ехидно шутят и высмеивают. Жители Fuckesjön попросили переименовать их поселок на Dalsro, что означает “Тихая долина”.