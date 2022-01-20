Битва за наследство: кому достанется вилла с фреской Караваджо?

Вилла оказалась в центре судебного спора из-за наследства между ее нынешней обитательницей, принцессой Ритой Бонкомпаньи Людовизи, и ее пасынками.

Между тем тысячи людей подписали петицию с требованием передать это историческое здание государству.

Главным украшением и сокровищем виллы по праву считается потолочная фреска Караваджо, работавшего в Италии на рубеже XVI и XVII веков.

Фреска, написанная маслом, изображает трех древнеримских богов, земной шар и знаки зодиака. По преданию, художник придал богам свои черты.

Это единственная сохранившаяся фреска Караваджо, которая сама по себе оценивается в 310 млн евро. Она была создана в 1597 году по заказу первого владельца виллы и украшала комнату, в которой тот проводил свои алхимические опыты.

Интересно, что роспись обнаружили лишь в конце 1960-х, поскольку до этого она была скрыта от глаз.

А свое название вилла Аврора получила благодаря другой знаменитой фреске в барочном стиле, написанной Джованни Франческо Барбьери, больше известным как Гверчино.

На фреске изображена богиня зари Аврора в колеснице.

Узнав о намечающемся аукционе, поборники искусства потребовали, чтобы правительство вмешалось и выкупило виллу, впоследствии дав широкой публике возможность наслаждаться ее многочисленными художественными сокровищами. В общей сложности петицию подписали свыше 38 тыс. человек.

По итальянским законам государство имеет право выкупать собственность, но только после аукциона и за ту же конечную цену.

Однако оценочная стоимость виллы составляет четверть годового бюджета министерства культуры, так что есть большие сомнения в том, что власти захотят и смогут вмешаться в процесс покупки.