В Таиланде с февраля отменят карантин для прибывающих в страну вакцинированных от COVID-19

Теперь у лиц, вакцинированных от COVID-19, будут брать тест на коронавирус по прибытии в Таиланд, а затем еще один — спустя пять дней. Прибывающие в страну также должны будут предоставить информацию о планируемом местонахождении.

Данную программу отменили около месяца назад из-за быстрого распространения штамма "омикрон" и противоречивых данных об эффективности вакцин против него.

Издание отмечает, что этот шаг нацелен на поддержку туристического сектора страны, который сильно пострадал во время пандемии.

Власти страны также приняли решение разрешить ресторанам продавать алкоголь до 23:00, ранее действовал запрет на продажи после 21:00. Бары и ночные клубы остаются закрытыми.

За время пандемии в Таиланде зафиксировали 2,35 млн случаев коронавируса, почти 22 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.