Музеи и театры Нидерландов на день стали парикмахерскими и спортивными залами. Так культурные учреждения протестуют против ковидных ограничений

Музеи и концертные залы в Нидерландах временно превратились в салоны красоты и спортивные залы в знак протеста против коронавирусных ограничений, сообщает “Моя Планета”.

Акция состоялась 19 января после того, как правительство сняло ковидные ограничения с магазинов, парикмахерских и даже борделей, в то время как музеи и концертные залы по-прежнему должны оставаться закрытыми. Руководство культурных учреждений не согласилось с этим и пригласило парикмахеров и фитнес-инструкторов временно поработать в необычных для них локациях.

Парикмахер и мастера маникюра обслуживали посетителей в Музее Ван Гога в Амстердаме. Неподалеку прошло мероприятие “Парикмахерская в Концертгебау”, где стригли волосы прямо на сцене, а оркестр в это время исполнял Симфонию №2 Чарльза Айвера.

“Мы хотели подчеркнуть, что музей — это безопасное место и оно должны быть открыто”, — заявила директор Музея Ван Гога Эмили Горденкер.

В то же время тренировка по фитнесу проходила в галерее Mauritshuis в Гааге, а музей Speelklok в Утрехте превратился в тренажерный зал. Туда пришли полицейские, после чего акция протеста продолжилась снаружи.