Самые популярные направления для путешествий в 2022 году по версии Tripadvisor(1)
Популярный туристический сайт Tripadvisor составил традиционный рейтинг самых популярных направлений мира в разных категориях.
При составлении рейтинга специалисты Tripadvisor исходили из полученных оценок и отзывов пользователей сайта.
ТОП-10 самых популярных направлений мира
1. Дубай (ОАЭ)
2. Лондон (Великобритания)
3. Канкун (Мексика)
4. Бали (Индонезия)
5. Крит (Греция)
6. Рим (Италия)
7. Кабо-Сан-Лукас (Мексика)
8. Стамбул (Турция)
9. Париж (Франция)
10. Хургада (Египет)
ТОП-10 самых популярных направлений в Европе
1. Лондон (Великобритания)
2. Крит (Греция)
3. Рим (Италия)
4. Стамбул (Турция)
5. Париж (Франция)
6. Барселона (Испания)
7. Тенерифе (Испания)
8. Корсика (Франция)
9. Эдинбург (Шотландия)
10. Флоренция (Италия)
ТОП-10 самых популярных направлений для любителей активного отдыха
1. Национальный парк вулкана Ареналь (Коста-Рика)
2. Национальный парк Джима Корбетта (Индия)
3. Национальный парк Серенгети (Танзания)
4. Национальный заповедник Масаи Мара (Кения)
5. Национальный парк Крюгера (Южная Африка)
6. Национальный парк Фьордленд (Новая Зеландия)
7. Национальный парк и заповедник Денали (США)
8. Национальный парк Килиманджаро (Танзания)
9. Национальный парк Уэстленд Тай Путини (Новая Зеландия)
10. Национальный парк Нью-Форест, Хэмпшир (Великобритания)
ТОП-10 самых популярных направлений для гурманов
1. Рим (Италия)
2. Лондон (Великобритания)
3. Париж (Франция)
4. Дубай (ОАЭ)
5. Барселона (Испания)
6. Мадрид (Испания)
7. Сан-Паулу (Бразилия)
8. Нью-Йорк (США)
9. Бангкок (Таиланд)
10. Сингапур
ТОП-10 самых популярных направлений для любителей солнца
1. Канкун (Мексика)
2. Бали
3. Крит (Греция)
4. Кабо-Сан-Лукас (Мексика)
5. Плайя-дель-Кармен (Мексика)
6. Доминиканская Республика
7. Майорка (Испания)
8. Хургада (Египет)
9. Тенерифе (Испания)
10. Корсика (Франция)