Мальта сократила срок действия сертификатов вакцинации до трех месяцев

С 17 января сертификат вакцинации будет действителен на Мальте только в том случае, если с момента второй дозы вакцины прошли менее трех месяцев. Третья доза добавляет к сроку действия паспорта вакцины еще девять месяцев. Евросоюз, а также аэропорт Мальты резко раскритиковали решение мальтийских властей.

В это же время Всемирная организация здравоохранения рекомендует ослабить ограничения на международные поездки, в том числе рассмотреть возможность отмены или замены паспортов вакцинации, тестов на коронавирус, а также ряда требований при въезде. По мнению организации, эти меры “продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства”.

“Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ”, — говорится в заявлении ВОЗ.