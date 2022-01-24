С 24 января въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из Ватикана

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 24 по 30 января 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан (0,00). Это означает, что при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех европейских стран, так как уровень заражения во всех государствах Европы — более 200 случаев на 100 000 населения.

От ограничений освобождаются лица, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшее COVID-19 в течение последних 180 дней. Всем остальным необходимо по прибытии находиться на самоизоляции в течение 7 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав тест на коронавирус и получив негативный результат.

В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Румыния (уровень заболеваемости — 491,7 ↑), Польша (499,62 ↑), Словакия (764,38 ↑), Венгрия (879,81 ↑), Германия (963,4 ↑), Болгария (1 007,63 ↑), Чехия (1 117,62 ↑), Латвия (1 403,44 ↑), Мальта (1 578,03 ↓), Литва (1 816,33 ↑), Финляндия (1 942,67 ↑), Австрия (1 950,68 ↑), Норвегия (2 164,70 ↑), Нидерланды (2 318,18 ↑), Хорватия (2 384,77 ↑), Лихтенштейн (2 727,95 ↑), Швеция (2 769,81 ↑), Великобритания (2 911,96 ↑), Бельгия ( 3 000,79 ↑), Италия (3 142,58 ↑), Словения (3 376,75 ↑), Испания (3 399,88 ↑), Люксембург (3 564,72 ↑), Греция (3 597,77 ↓), Монако (3 944,55 ↑), Швейцария (4 135,60 ↑), Португалия (4 586,53 ↑), Исландия (4 768,30 ↑), Дания (5 145,34 ↑), Франция (5 556,66 ↑), Кипр ( 5 560,44 ↓), Ирландия (5 874,76 ↑), Сан-Марино (6 246,19 ↑) и Андорра (7 070,38 ↑).

* по состоянию на утро 24 января 2022 года доля зараженных в Эстонии за последние две недели составляет 2 927,97 (↑) на 100 000 населения.

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Индонезии, Тайваня и Новой Зеландии.