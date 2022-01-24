В Милане построят 750-километровую сеть велодорожек

Место для новых дорожек вычислили на основе данных о перемещении горожан. Их объединят в единую сеть со старыми маршрутами, сообщает Euro-pulse .

Кроме того, власти собираются улучшить велосипедную инфраструктуру — в частности, построить дополнительные велопарковки и улучшить освещение на дорожках.

Благодаря этому жители Милана смогут безопасно перемещаться на велосипеде из одного конца города в другой, а также в его пригороды. Таким образом мэрия надеется, что местные жители будут чаще выбирать велосипед вместо неэкологичных личных автомобилей.