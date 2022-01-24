24.01.2022, 09:59
В Милане построят 750-километровую сеть велодорожек
ФОТО: Photo by Evgenii Pliusnin on Unsplash
В Милане к 2035 году построят 750-километровую сеть велосипедных дорожек, которая свяжет между собой 80% города. Цель такого масштабного проекта — нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году.
Место для новых дорожек вычислили на основе данных о перемещении горожан. Их объединят в единую сеть со старыми маршрутами, сообщает Euro-pulse.
Кроме того, власти собираются улучшить велосипедную инфраструктуру — в частности, построить дополнительные велопарковки и улучшить освещение на дорожках.
Благодаря этому жители Милана смогут безопасно перемещаться на велосипеде из одного конца города в другой, а также в его пригороды. Таким образом мэрия надеется, что местные жители будут чаще выбирать велосипед вместо неэкологичных личных автомобилей.