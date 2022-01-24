30 января 2022 постоянная выставка Большой Гильдии “Крепкий духом. 11 000 лет эстонской истории” открывает свои двери в последний раз

Программа мероприятий:

12:00 — 13:00 Детская программа “Путешествие с драконом” (на эстонском языке) — в последний раз можно отправиться в путешествие по следам дракона Гильберта, открывая для себя историю Эстонии и разгадывая тайны здания.

12:00 — 12:45 Экскурсия по постоянной выставке (на эстонском языке). Гид — Криста Сарв.

Последняя экскурсия по выставке “Крепкий духом. 11 000 лет эстонской истории”. Во время экскурсии разговор пойдет о ключевых моментах истории Эстонии, которые будут раскрыты через различные темы: власть, живущие в Эстонии народности, вера, самоопределение и прочее. Конечно же, отличной иллюстрацией станут экспонаты выставки.

13:00 — 13:45 Экскурсия по постоянной выставке на русском языке. Гид — Екатерина Сепп.

14:00 — 15:00 Детская программа “Путешествие с драконом” на эстонском и русском языках. B последний раз можно отправиться в путешествие по следам дракона Гильберта, открывая для себя историю Эстонии и разгадывая тайны здания.

15:00 — 15:45 Экскурсия “От древнего времени к современности” (на эстонском языке). Гид — Мати Мандель. Рассказ о том, под чьей властью были эстонцы в разное время. Более подробно разговор пойдет о советских репрессиях и общественных силах, благодаря которым Эстония восстановила независимость.

30 января Большая Гильдия открыта с 10.00 до 18.00.

Полный билет — 8 €, льготный билет — 6 €, cемейный билет (2 взрослых и дети) — 16 €

Больше информации о выставке можно найти ЗДЕСЬ.