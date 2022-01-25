Аэропорты Бишкека и Ташкента перестали принимать самолеты из-за сбоя в энергосистеме

В 12:00 по местному времени (в 08:00 по Эстонии) в Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии, из-за чего аэропорт “Манас” перешел на автономное энергообеспечение, сообщает 24.kg.

Отмечается, что свет выключили также в южных областях Казахстана и частично в Узбекистане, где также временно нарушена работа аэропортов.

Как пояснили в пресс-службе казахстанского оператора по управлению электросетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, сказавшаяся и на других странах Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане, сообщает 1prime.ru.