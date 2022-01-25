ВИДЕО | На канатной дороге под Ташкентом из-за аварии застряли отдыхающие

В социальных сетях появились кадры, снятые людьми, застрявшими на канатной дороге горно-лыжного курорта Amirsoy во время массового отключения электричества.

Известно, что протяженность канатной дороги, способной перевозить 2400 человек в час, составляет 2913 метров. Высота нижней станции — 1380 м над уровнем моря, верхней — 1676 метров, пишет Centralasia.Media.

“Отряд спасателей выехал к курорту. Людям помогут аккуратно спуститься из кабин канатки на землю”, — сказал представитель МЧС Узбекистана

В ведомстве уточнили, что всех застрявших в горах туристов эвакуировали, сообщают "Известия".

Утром минэнерго Узбекистана сообщало, что в 11:00 (8:00 по Эстонии) в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Авария в системе энергоснабжения произошла из-за перегрузки транзитной линии.

В частности, без света остались жители Алма-Аты, Алма-Атинской области, Бишкека и Ташкента. По всему Узбекистану прекратили работу все аэропорты, не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. Из-за отключения света в Ташкенте также приостановлена работа метро.

Сбои в энергосистеме произошли сегодня и в столице Киргизии. По сообщениям очевидцев, в городе не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций.

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии. В свою очередь в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из-за аварии в электросетях Казахстана.