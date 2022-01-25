Уют и тепло вдали от суеты городов: где отдохнуть на природе зимой в Литве

В ходе недавнего опроса, проведенного American Express, 76% респондентов выбрали инвестиции в путешествия с целью спокойного отдыха, а 55% готовы к тому, что такие услуги и мероприятия будут стоить дороже.

Отдых на природе хорош по целому ряду причин. Это и улучшение психического и физического состояния, так необходимое всем после пандемии, и другие менее очевидные преимущества полного слияния с природой. Оздоровительные путешествия и выезды на природу сегодня становятся одной из основных тенденций туризма.

Литве есть что предложить любителям природы в поисках покоя и уединения в зимний сезон — здесь есть и бревенчатые домики, спрятанные в лесах, и комфортабельные номера на берегу озера, где можно насладиться успокаивающим эффектом воды, и вполне современные архитектурные решения, утопающие в зелени деревьев.

Избушка в чаще леса

Когда хочется оказаться вдали от всех в лесной глуши, представляешь себе домик на дереве или избушку Бабы-Яги. Бревенчатый дом EtnoHut был задуман как индивидуальный архитектурный проект. При минимальном занимаемом пространстве в нем достаточно места для комфортного проживания двух гостей. Творческий проект пришелся по душе множеству путешественников, стремящихся ощутить мощь природы на контрасте с маленьким уютным жильем, окруженным двадцатью гектарами густого леса.

Дальше на северо-востоке страны лежит самый большой региональный парк в Литве — лес Лабанорас с вековыми соснами и чистейшими озерами. InWoods Inkilas — это уютный, хорошо оборудованный деревянный дом, спрятанный в самой чаще леса. Гостям предлагают приобщиться к японскому искусству Синрин-йоку или лесных ванн, успокаивающих нервы и благотворно влияющих на психику благодаря лесным ароматам и шелесту деревьев.

С видом на зимнее озеро