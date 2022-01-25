В Евросоюзе меняются правила пересечения границ

Соотвествующие нормативы согласованы во вторник европейскими министрами. Они установили новые правила для поездок между государствами-членами, которые исключают возможность того, что путешественникам потребуется карантин по прибытии или дополнительный диагностический тест, если пассажир едет из страны с высоким риском заражения, сообщает портал Noticia .

Новые правила предполагают, что условия, определяющие, при каких условиях европейский гражданин может путешествовать в другое государство-член, зависят исключительно от того, вакцинирован ли он, переболел ли он Covid-19 в период, не превышающий шести месяцев, или имеют свежий отрицательный ПЦР-тест. Теперь страна прибытия не будет обращать внимания на уровень риска в стране его происхождения, поэтому для въезда не потребуется никаких других условий.