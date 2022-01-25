Авиакомпания “Победа” обвинила аэропорт Стамбула в издевательстве над гражданами России

В международном аэропорту Стамбула (IST) на протяжении семи часов не могли подогнать трап к самолету авиакомпании “Победа”, сообщила в Instagram “дочка” “Аэрофлота”.

“Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — “крупнейшего аэропорта Европы” — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов”, — отметили в авиакомпании.

Спустя два часа после появления этой публикации аэропорт Стамбула опубликовал у себя в Twitter фото самолета “Победы”, сообщив, что процедуры по высадке всех пассажиров завершены.

Пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова пояснила РБК, что работа аэропорта частично парализована из-за продолжающегося снегопада. “В аэропорту Стамбул-Новый вторые сутки ожидают вылета в том числе и наши клиенты. Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолета, техника на летней резине застревала в сугробах <…>. Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты”, — сказала она.

По словам Селивановой, снегопад “показал полную недееспособность организации наземного обслуживания”. В “стерильной” зоне аэропорта, по ее словам, ждут вылета 370 клиентов “Победы”.