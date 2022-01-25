Финляндия с 1 февраля отменяет требование сдачи ковид-теста для въезжающих в страну иностранцев

Таким образом, с 1 февраля вновь появится возможность въезда в Финляндию, предоставив свидетельство о вакцинации или справку о перенесённом заболевании или негативный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Требование предоставления соответствующих документов является обязательным для всех лиц старше 18 лет.