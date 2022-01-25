Финляндия с 1 февраля отменяет требование сдачи ковид-теста для въезжающих в страну иностранцев
Со вторника, 1 февраля, при пересечении границы Финляндии из стран Евросоюза или Шенгена больше не требуется дополнительное предъявление негативного результата теста на коронавирус для лиц, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, сообщает rusERR.
Таким образом, с 1 февраля вновь появится возможность въезда в Финляндию, предоставив свидетельство о вакцинации или справку о перенесённом заболевании или негативный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Требование предоставления соответствующих документов является обязательным для всех лиц старше 18 лет.
Не нужно предъявлять справки гражданам Финляндии, резидентам Финляндии с постоянным видом на жительство и тем, кто прибыл в страну по особым причинам.