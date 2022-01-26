C 11 февраля для въезда в Англию и Шотландию больше не нужен тест на коронавирус

“С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты”, — заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. По его словам, очевидно, что необходимость тестов для полностью вакцинированных себя изжила. Такие же требования будут применяться к детям — им тоже не понадобятся никакие тесты.

По словам властей Англии и Шотландии, таким образом они хотят помочь восстановлению туристической сферы, чтобы люди могли путешествовать более комфортно. Однако перед въездом нужно будет по-прежнему заполнять специальную форму (Passenger Locator Form).

Остальная часть Соединенного Королевства — Уэльс и Северная Ирландия — пока не присоединилась к этому решению.

Об изменениях в правилах въезда в страну в минувший понедельник объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. “Мы хотим показать, что страна открыта для бизнеса, открыта для путешественников. Вы увидите изменения, люди будут приезжать без необходимости делать тест, если они полностью вакцинированы, если они дважды вакцинированы”, — заявил Джонсон.

Невакцинированные туристы при въезде в Англию и Шотландию должны по-прежнему предъявлять негативный результат теста на коронавирус. Однако от обязательного 8-дневного карантина и повторного тестирования они теперь освобождены.

Источник: Travel+Leisure