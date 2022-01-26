Норвегия отменила карантин для приезжающих в страну без вакцины от COVID

До этого момента карантин должны были проходить те, кто приезжает из определенных стран и не может предоставить принимаемый Норвегией сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Теперь эта мера отменена, но таким приезжающим все равно требуется проходить тестирование на COVID-19 до и после прибытия в страну и регистрироваться при въезде на сайте entrynorway.no. Основанием для прохождения карантина может стать получение положительного результата теста, пишет RBC.