Назови аэропорт в свою честь: 15 000 пассажиров уже это сделали

До пандемии через аэропорт Хельсинки ежедневно проходило более 60 000 человек. С началом пандемии это число сократилось до нескольких сотен в день. Несмотря на трудные времена, развитие аэропорта Хельсинки не прекращалось, и в конце 2021 года аэропорт открыл обновленный Терминал 2. «Открытие новых объектов и услуг — это большое дело не только для нас, но и для самых важных людей — пассажиров. Только на этот раз мы не смогли это отметить физически на месте. Поэтому мы решили показать свою преданность, предоставив людям возможность назвать аэропорт своим именем», — говорит директор по маркетингу и обслуживанию клиентов компании Finavia Катя Сиберг.

До сих пор самыми активными пассажирами, которые решились назвать воздушную гавань в свою честь, были путешественники из Финляндии, России и Эстонии. Самыми популярными названиями стали Nina, Anna, Hanna, Mikko, Julia, Sannа, Sari, Laura, Elina и Jaana.

Все пассажиры и посетители аэропорта Хельсинки могут добавить свое имя на официальное табло терминала. Для этого на сайте myhelsinkiairport.fi следует ввести свое имя – и вскоре оно появится на табло аэропорта. Интерактивная кампания продлится до 31 января 2022 года, в период с 6:00 до 18:00.

Для тех пассажиров, которые любят аэропорт Хельсинки, но пока не имеют возможность путешествовать, 28 января, в пятницу, с 12:00 до 13:00 пройдет онлайн трансляция с интерактивного табло, за которой можно будет наблюдать в режиме реального времени на странице аэропорта в Vkontakte https://vk.com/helsinkiairport