Пассажирское судно Baltic Queen направится на регулярное техобслуживание в Финляндию

Во время нахождения в доке, в рамках программы регулярного технического обслуживания и модернизации судов компании, на судне будут произведены масштабные работы по обслуживанию подводной части корпуса судна, в том числе, техобслуживание носовых подруливающих устройств судна, донно-забортных клапанов, систем охлаждения и насосов, а также произведена установка дополнительных втулок гребных винтов EnergoProFin, в совокупности, способствующие повышению энергоэффективности судна и экономии топлива.

Помимо технических работ, пассажирские зоны на судне также будут освежены заменой лестничных ковровых покрытий, а также ковровых покрытий в некоторых барах и ресторанах, кроме этого, дополнительно запланированы прочие ремонтные и профилактические работы. Всё это делается в преддверии высокого весенне-летнего туристического сезона 2022 года с целью повышения уровня комфорта для пассажиров и создания позитивных эмоций клиентам компании во время путешествий.

«Baltic Queen — чрезвычайно популярное судно у клиентов Tallink, и с тех пор, как мы возобновили движение на линии Таллинн – Стокгольм в июле 2021 года, мы видим, что клиенты стремятся попасть на борт одного из своих любимых судов, чтобы урывками отдохнуть в круизе по Балтийскому морю между Таллинном и Стокгольмом в то время, когда другие возможности передвижения, по-прежнему, ограничены из-за пандемии коронавируса», — прокомментировал генеральный директор отдела технического обслуживания судов Tallink Grupp капитан Тарви-Карлос Туулик.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы модернизировать и обновить наши суда в текущий низкий сезон, когда многие из них временно стоят на приколе, чтобы мы могли уверенно войти в высокий туристический сезон со всеми нашими судами в лучшей форме», — добавил Туулик.

В пятницу, 18 февраля 2022 г. Baltic Queen вновь выйдет на линию Таллинн – Стокгольм с отправлениями через день из Таллинна и Стокгольма.