26.01.2022, 15:39
ФОТО | Зимняя сказка на юге: небывалые снегопады в Греции и Турции
ФОТО: Scanpix, Alkis Konstantinidis
На днях жители многих городов Греции и Турции оказались в настоящей зимней сказке: в результате шторма "Эльпис" выпало большое количество снега. По словам местных жителей, в последний раз такое количество снега в этих краях выпадало несколько десятков лет назад.
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В Турции мощный снегопад начался в понедельник днем, и через несколько часов в некоторых районах толщина снега увеличилась до 80–85 см. Стамбул завалило снегом, осадки добрались даже до курортной Антальи, где последний раз что-то подобное наблюдалось в 1993 году. Главный аэропорт Стамбула приостанавливал все рейсы до улучшения погодных условий.