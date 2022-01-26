ФОТО | Зимняя сказка на юге: небывалые снегопады в Греции и Турции

Снежный ковер накрыл многие города Греции. Смотрите, какая красота!



В Турции мощный снегопад начался в понедельник днем, и через несколько часов в некоторых районах толщина снега увеличилась до 80–85 см. Стамбул завалило снегом, осадки добрались даже до курортной Антальи, где последний раз что-то подобное наблюдалось в 1993 году. Главный аэропорт Стамбула приостанавливал все рейсы до улучшения погодных условий.



