27.01.2022, 08:39
Из-за извержения вулкана в Тихом океане под воду ушел почти весь остров
ФОТО: Photo by Zunnoon Ahmed on Unsplash
Больше недели назад произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Из-за него один остров почти полностью ушел под воду, несколько других (в том числе, заселенных) пострадали.
Извержение продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга. Вулкан разрушил местную инфраструктуру и сотни зданий, пострадали люди. Кроме того, под воду практически ушел один из островов, пишет портал 34travel.me.
Снимок, который показывает последствия извержения, опубликовал “Роскосмос” в своем twitter-аккаунте.