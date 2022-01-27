Неизвестный марш смерти из Освенцима

В 2007 году Ремберт Бёзе вместе со своей женой Ингрид провели две недели в Израиле. В Иерусалиме они посетили Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. “Для меня как немки визит туда был самим собой разумеющимся”, — говорит Ингрид Бёзе-Опила (Ingrid Boese-Opiela). Тема Холокоста занимала супругов и ранее. В 1980-х они побывали музее “Аушвиц-Биркенау” в Освенциме: “До этого я много об этом читала, но все равно испытала шок. Какое немыслислимое количество человек там погибло. Чудовищно”.

В 2007 году Ремберт Бёзе вместе со своей женой Ингрид провели две недели в Израиле. В Иерусалиме они посетили Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. “Для меня как немки визит туда был самим собой разумеющимся”, — говорит Ингрид Бёзе-Опила (Ingrid Boese-Opiela). Тема Холокоста занимала супругов и ранее. В 1980-х они побывали музее “Аушвиц-Биркенау” в Освенциме: “До этого я много об этом читала, но все равно испытала шок. Какое немыслислимое количество человек там погибло. Чудовищно”.

В Клодзко семья снимала жилье на первом этаже дома на Луизенштрассе — сегодня это улица Ванды. Из окна квартиры слева видно здание бывшей казармы из красного кирпича, где до войны располагалась налоговая служба и таможенное управление. В этом здании и соседних бараках узники провели две ночи и один день. 31 января 1945 года их погнали дальше в сторону сегодняшнего Зомбковице.

“В 1994 года тетя рассказывала мне, как в конце января 1945 года колонна заключенных шла по нашей улице. При виде истощенных узников ее охватил страх: что будет с нами, когда закончится война?“ — вспоминает Ремберт Бёзе (Rembert Boese), который сегодня живет в Хиршберге-ан-дер-Бергштрасе на юго-западе Германии. 77 лет назад он родился в 700 километрах от нынешнего места жительства — в городе Клодзко в польской части Силезии, захваченной нацистской Германией. В 1945-м, когда ему был один год, семья вынуждена была покинуть Силезию, поскольку после окончания Второй мировой войны большая часть региона была передана Польше. “Сначала мы жили в Нижней Баварии, потом в Дармштадте”, — рассказывает Бёзе.

Ремберт Бёзе был младенцем, когда мимо его дома в городе Клодзко в польской Силезии гнали колонну узников концлагеря. Чтобы увековечить память о них, немец изучил архивы, рассказывает Deutsche Welle .



“В “Яд Вашем” есть павильон, посвященный маршам смерти”, — вспоминает Ремберт Бёзе. Так сами узники называли пешие переходы, в которые надзиратели концлагерей отправляли их на запад в последние месяцы войны. Целью было спрятать следы нацистских преступлений по мере приближения Красной армии с востока. Ослабших и не способных идти пешком заключенных массово расстреливали, оставляя их тела лежать вдоль дороги.

Марши смерти из Освенцима начались в январе 1945 года — незадолго до освобождения концлагеря. Один из марштуров пролегал через Клодзко. Ремберт Бёзе понял это, увидев карту в Яд Вашем. В 2014 году он побывал в Клодзко в составе делегации из партнерского города Бенсхайма в немецком Гессене. Обнаружив, что ни поляки, ни немцы ничего не знали об проходившем через город марше смерти, он решил изучить исторические документы.

Что говорят архивные записи



В “Архивах Арользена”, центре документации о преследованиях национал-социалистическим режимом, основанном союзниками 70 лет назад в гессенском городе Бад-Арользене, Ремберт Бёзе нашел свидетельства бывших узников, выживших во время марша смерти, который вел из Освенцима через Глодзко в Гепперсдорф, где находилось подразделение концлагеря Гросс-Розен.

“18 января 1945 года мы, около трех тысяч заключенных, покинули лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в сторону Клодзко. Большинство из нас были евреи, частично из Франции, Польши, Германии, но в основном из Венгрии”, — сообщил после войны один из выживших сотрудникам архива. В Миколуве тем, кто отставал, сказали свернуть в переулок. Их было 300-400 человек. “Позже мы никого из них больше не видели, хотя после Клодзко они должны были к нам присоединиться. Расстреляли ли их, как потом рассказывали, я не знаю”, — вспоминает очевидец.