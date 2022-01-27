Megastar отмечает трудовую пятилетку

Крёстной матерью судна, спущенного на воду15 июля 2016 года, стала Тарья Халонен, ранее занимавшая пост президента Финляндии, а торжественная церемония освящения судна состоялась 1 июля 2016 года.

После достройки и ходовых испытаний судно впервые прибыло в Таллинн 25 января 2017 года, сделав свой первый официальный рейс 27 января и выйдя на регулярную линию Таллинн — Хельсинки 29 января 2017 года.

За прошедшие пять лет в составе флота Tallink, Megastar, работая на линии Таллинн — Хельсинки в течение уже 1816 дней и пройдя, в общей сложности, 475 605 морских миль, выполняет по шесть ежедневных рейсов.

Судно, вмещающее 2 800 пассажиров, за последние пять лет перевезло уже 7 609 511 пассажиров, совершив (по состоянию на вечер 26.01.2022 г.) 10 569 рейсов между столицами двух стран.

Чтобы отпраздновать это знаменательное событие, Tallink проведёт специальный розыгрыш призов между всеми клиентами, купившими билет на Megastar. В четверг, 27 января 2022 года пять счастливчиков из Эстонии и пять — из Финляндии смогут выиграть билет на двоих для поездки в бизнес-классе на борту Megastar в течение 2022 года.

Единственным условием для участия в розыгрыше является приобретение билета на рейс Megastar в четверг, 27 января 2022 года.

“Мы рады отпраздновать пятый день рождения нашего самого молодого члена флота и хотели бы воспользоваться этой возможностью для выражения благодарности всем нашим клиентам, которые были с нами на протяжении многих лет. Мы надеемся, что у вас было много счастливых моментов на борту Megastar, поскольку на протяжении этого времени судно и его экипаж доблестно служили и продолжают службу во благо всех жителей Эстонии, Финляндии и других стран как в более счастливые времена до пандемии коронавируса, так и — что, пожалуй, является наиболее важным — в последние неспокойные годы, продолжая объединять семьи, друзей и близких”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.