Движение круизного судна Silja Europa, обслуживающего линию Таллинн — Хельсинки, будет приостановлено до 1 апреля 2022 года

Постановка судна в сухой док для проведения планового техобслуживания, изначально запланированная на 2023 год, была перенесена на более ранний срок решением правления компании с целью одновременного проведения неотложных ремонтно-технических работ до возвращения судна на линию. Принятое решение позволит выполнить, кроме неотложных работ, дополнительно и все плановые работы по обслуживанию судна, тем самым, исключив снятие судна с регулярной линии в следующем году.

Согласно первоначальным планам, судно должно было вернуться на одну неделю на линию Таллинн — Хельсинки во время февральских школьных каникул, а затем, в марте возвратиться на свою линию в обычный график движения.

Запланированные на время школьных каникул в феврале и марте развлекательные шоу-программы с участием звёзд будут частично отменены или перенесены на другие суда концерна или будут показаны позже.

“Низкий сезон и меньшее количество пассажиров из-за продолжающегося распространения коронавируса в настоящее время позволяют нам провести как можно больше технических работ на многих наших судах, а это означает, что когда возможности для путешествий нормализуются и количество пассажиров снова начинает расти, нам не придётся принимать этих решений о приостановке движения, поскольку наши суда будут в отличном состоянии, чтобы осуществлять бесперебойное движение”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

“Мы приносим искренние извинения всем пассажирами, чьи планы передвижения были затронуты этим решением, и мы свяжемся с ними, чтобы помочь составить альтернативные планы и найти наилучшие решения. Мы очень надеемся, что уже приближаемся к концу “катания на американских горках”, вызванного пандемией и связанных с ней постоянными изменениями, и вскоре мы снова сможем плыть по более спокойным водам по обычному расписанию и маршрутам”, — добавил Ныгене.

С клиентами, которых коснулось это решение, свяжутся специалисты из отдела обслуживания клиентов для помощи в поиске альтернативных вариантов для путешествий на других судах компании в течение этого периода на линиях либо из Хельсинки в Стокгольм или Турку — Стокгольм, либо используя возможность рейсов с гостиничными пакетами из Хельсинки в Таллинн, путешествуя на челночных судах компании.