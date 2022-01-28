4 февраля в Сигулде стартует один из самых ярких фестивалей света в Северной Европе

Фонари будут гореть в Сигулде по пятницам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 22:00. Посетители фестиваля смогут увидеть более 300 световых объектов разных цветов и размеров, позаимствованных из сказки Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”. Среди них кролик, чеширский кот, огромные, светящиеся грибы, волшебный цветочный лес и множество других сказочных существ.

Для создания скульптур были использованы тысячи метров шелковой ткани и миллионы лампочек. Каждая световая скульптура рассказывает свою историю, оживляя волшебных существ, сказочных животных и растения. Музыка, созданная композитором и исполнителем электронной музыки Леоном Сомовым специально для этого фестиваля, создаст еще более особую атмосферу.

Для обустройства территории фестиваля квартал Сигулдского замка и руины замка закрыты для прогулок, начиная с 27 января, однако доступ к получению услуг, оказываемых самоуправлением Сигулдского края, которые находятся в квартале Сигулдского замка, будет сохранен. Также для посещения будут доступны обновленный Сигулдский Новый замок и более 20 творческих мастерских, которые ежедневно работают в помещениях творческого квартала Сигулдского замка.

Для посещения фестиваля огней на сайте www.brinumzemesfestivali.lv (продажа билетов будет открыта ближе к мероприятию) необходимо выбрать конкретное время посещения и приобрести билеты, соответствующие эпидемиологическим требованиям мероприятия.

Стоимость билета составит:

16 евро для взрослых,

11 евро для детей от 6 лет, школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов 2 и 3 группы,

бесплатно для детей до 5 лет (включительно) и инвалидов 1-й группы.

Предлагаются также семейные билеты: двое взрослых и ребенок от 6 до 18 лет — 40 евро, двое взрослых и двое детей от 6 до 18 лет — 50 евро, с ID-картой Сигулдского района — скидка 15%. При покупке билетов на месте мероприятия — дороже.

Ранее этот же фестиваль можно было посмотреть в Пакруойском поместье Литвы, который проходил там до 16 января. Вот как это выглядело в Литве: