Через неделю откроется выставка об истории маяков в Ласнамяэ

Подготовленная в сотрудничестве Эстонского морского музея и проекта Музея Ласнамяэ выставка ”Путеводные огни Ласнамяэ. История таллиннских маяков” бесплатна для посетителей.

”Расположенные на холме Ласнамяги маяки играют важную роль в морской истории Эстонии и знакомы каждому таллиннцу. Несколько улиц в районе Ласнамяэ были названы в честь маяков и я рада, что многие любители истории смогут поближе познакомиться с достойной и увлекательной историей таллиннских маяков”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Таллиннский нижний маяк был построен в 1836 году. Здание Таллиннского верхнего маяка возвели несколько позже, в 1896 году. Несмотря на долгий срок службы и две мировых войны, оба маяка по-прежнему помогают в навигации судов в Таллиннском заливе и работают круглосуточно.

”Почти в каждом микрорайоне столицы можно найти жемчужины морской культуры Эстонии. Такие выставки, как эта, помогают их замечать и сохранять. Чем точнее мы знаем, что было в нашем городе несколько десятилетий или веков назад, тем больше мы будем ценить наш родной город. Сохранение морского наследия и повышение осведомленности о нем — достойное занятие для Таллинна, который является древним морским городом”, — сказал директор Эстонского морского музея Урмас Дресен.

На временной выставке можно будет поближе познакомиться с макетом обоих маяков, а также узнать об основных вехах в их истории при помощи многочисленных архивных фотографий и документов. Тексты об истории маяков доступны на эстонском и на русском языках.

Открытие выставки ”Путеводные огни Ласнамяэ. История таллиннских маяков” состоится в фойе торгового центра Ülemiste Keskus возле главного входа в следующую пятницу, 4 февраля в 12 часов. Выставка бесплатна и будет работать до конца февраля. Весной выставка будет работать в нескольких других торговых центрах района Ласнамяэ.