29.01.2022, 13:15
ФОТО | Необычное путешествие: две девушки поехали на машине из Эстонии в Испанию и кое-что с собой прихватили(10)
ФОТО: Erakogu
“Одним прекрасным зимним днем две “немного” чокнутые эстонки решили, что хотят поехать в Испанию на машине. Но потом им показалось, что это было бы слишком просто. И они решили усложнить свой план”, — написала на своей страничке в социальной сети Facebook Герли Тохвер. В тот зимний день она и ее подруга Марге Отс решили отправиться в далекую Испанию, прихватив одну важную “вещицу”, без которой они не представляли своего будущего отдыха на Пиренейском полуострове.