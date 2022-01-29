ФОТО | Необычное путешествие: две молодые эстонски поехали на машине из Эстонии в Испанию и кое-что с собой прихватили

ФОТО: Erakogu

“Одним прекрасным зимним днем ​​две “немного” чокнутые эстонки решили, что хотят поехать в Испанию на машине. Но потом им показалось, что это было бы слишком просто. И они решили усложнить свой план”, — написала на своей страничке в социальной сети Facebook Герли Тохвер. В тот зимний день она и ее подруга Марге Отс решили отправиться в далекую Испанию, прихватив одну важную “вещицу”, без которой они не представляли своего будущего отдыха на Пиренейском полуострове.