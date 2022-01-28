Глава Air Baltic: авиабилеты по 5 евро посылают неверный сигнал обществу

"Зеленый переход сильно на нас повлияет. Это затратно, расходы вырастут у всех компаний. Мы в прошлом году заключили в Бостоне договор с IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта - ред.), что достигнем климатической нейтральности к 2050 году. У нас разработан план действий", - сказал Гаусс, добавив, что эти расходы нужно будет как-то компенсировать, и делать это придется за счет повышения эффективности, потому что пассажиры пока не готовы это оплачивать за счет более дорогих билетов.

"Пассажиры ищут дешевые билеты, и пока они есть на рынке, авиакомпании должны сами прилагать усилия, чтобы добиваться эффективности в своей работе", - сказал глава Air Baltic.

"Наш конкурент Wizz Air сейчас рекламирует себя чашкой кофе со слоганом "Летай по цене чашки кофе", предлагая билеты по 4,99 евро. Какой сигнал посылает такая кампания в то время, когда мы говорим о потеплении климата? Что можно полететь на 2000 километров за 4,99 евро! Разве это разумно в нашей отрасли? Я так не думаю, потому что людям надо объяснять, что на 2000 километров нельзя лететь за 4,99 евро. Но мы работаем в этом секторе и боремся между собой за пассажиров", - сказал Гаусс.