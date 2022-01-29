Италия отменяет требование сдачи ковид-теста для въезжающих в страну иностранцев

Amalfi, Itaalia ФОТО: Shutterstock

В декабре 2021 правительство Италии ужесточило правила въезда в страну, распространив требование предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста на абсолютно всех туристов, независимо от статуса вакцинации. С 1 февраля правила вновь меняются - теперь тест при въезде в Италию должны будут предъявлять только те иностранцы, кто не вакцинировался или не переболел COVID-19.