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31.01.2022, 07:00

С 31 января въехать в Эстонию без ограничений по-прежнему можно только из Ватикана

 
Foto: Jaanus Lensment
За последние 14 дней самая высокая заболеваемость среди европейских стран фиксируется в Дании и Франции, самая низкая — на Мальте и в Польше.

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 31 января по 6 февраля 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан (0,00). Это означает, что при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех европейских стран, так как уровень заражения во всех государствах Европы — более 200 случаев на 100 000 населения.

От ограничений освобождаются лица, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшее COVID-19 в течение последних 180 дней. Всем остальным необходимо по прибытии находиться на самоизоляции в течение 7 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав тест на коронавирус и получив негативный результат.

В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Мальта (уровень заболеваемости — 827,5 ↓), Польша (859,75 ), Румыния (903,19 ), Словакия (1 125,55 ), Болгария (1 419,55 ), Венгрия (1 471,65 ), Германия (1 475,21 ), Великобритания (1 824,83 ↓), Финляндия (1 937,56 ↓), Чехия (2 171,01 ), Литва (2 434,21 ), Латвия (2 499,90 ), Греция (2 583,59 ↑), Хорватия (2 746,44 ↑), Италия (3 100,33 ↓), Нидерланды (3 141,58 ), Австрия (3 218,97 ), Лихтенштейн (3 347,36 ↑), Испания (3 379,52 ↓), Ирландия (3 381,33 ), Норвегия (3 490,21 ), Бельгия ( 3 500,03 ), Кипр ( 3 730,72 ↓), Швеция (4 030,14 ↑), Люксембург (4 460,73 ↑), Швейцария (4 783,10 ↑), Исландия (5 030,02 ), Словения (5 661,68 ↑), Монако (5 692,59 ↑), Португалия (5 773,69 ↑), Сан-Марино (6 582,88 ↑), Андорра (6 618,80 ↓), Франция (6 661,03 ↑) и Дания (7 554,23 ↑)

* по состоянию на 7:00 утра 31 января 2022 года доля зараженных в Эстонии за последние две недели составляет 4 927,93 (↑) на 100 000 населения.

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Индонезии, Руанды, Тайваня и Новой Зеландии.

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