С 31 января въехать в Эстонию без ограничений по-прежнему можно только из Ватикана

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, c 31 января по 6 февраля 2022 года, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относится только Ватикан (0,00). Это означает, что при въезде в Эстонию ограничения распространяются на прибывающих из всех европейских стран, так как уровень заражения во всех государствах Европы — более 200 случаев на 100 000 населения.

От ограничений освобождаются лица, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшее COVID-19 в течение последних 180 дней. Всем остальным необходимо по прибытии находиться на самоизоляции в течение 7 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав тест на коронавирус и получив негативный результат.

В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Мальта (уровень заболеваемости — 827,5 ↓), Польша (859,75 ↑), Румыния (903,19 ↑), Словакия (1 125,55 ↑), Болгария (1 419,55 ↑), Венгрия (1 471,65 ↑), Германия (1 475,21 ↑), Великобритания (1 824,83 ↓), Финляндия (1 937,56 ↓), Чехия (2 171,01 ↑), Литва (2 434,21 ↑), Латвия (2 499,90 ↑), Греция (2 583,59 ↑), Хорватия (2 746,44 ↑), Италия (3 100,33 ↓), Нидерланды (3 141,58 ↑), Австрия (3 218,97 ↑), Лихтенштейн (3 347,36 ↑), Испания (3 379,52 ↓), Ирландия (3 381,33 ↓), Норвегия (3 490,21 ↑), Бельгия ( 3 500,03 ↑), Кипр ( 3 730,72 ↓), Швеция (4 030,14 ↑), Люксембург (4 460,73 ↑), Швейцария (4 783,10 ↑), Исландия (5 030,02 ↑), Словения (5 661,68 ↑), Монако (5 692,59 ↑), Португалия (5 773,69 ↑), Сан-Марино (6 582,88 ↑), Андорра (6 618,80 ↓), Франция (6 661,03 ↑) и Дания (7 554,23 ↑)

* по состоянию на 7:00 утра 31 января 2022 года доля зараженных в Эстонии за последние две недели составляет 4 927,93 (↑) на 100 000 населения.

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.