31.01.2022, 08:00
В Бельгии выпустили новые паспорта с картинками из комиксов
ФОТО: Scanpix, Benoit Doppagne
С 7 февраля жители Бельгии смогут получить новые паспорта. Их дизайн вышел очень необычным: на страницах — картинки из национальных комиксов, пишет портал 34travel.me.
“Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора”, — сказала министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.
Теперь внутри паспорта будут изображения смурфиков, искателей приключений Блейка и Мортимера, Буля и Билла, Спиру и Фантазио, Счастливчика Люка и других.
Новые документы, кстати, будут более защищенными: их сложно будет подделать, а всю информации с личными данными человека зашифруют в штрихкоде.