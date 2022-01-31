В Бельгии выпустили новые паспорта с картинками из комиксов

“Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора”, — сказала министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Теперь внутри паспорта будут изображения смурфиков, искателей приключений Блейка и Мортимера, Буля и Билла, Спиру и Фантазио, Счастливчика Люка и других.

Новые документы, кстати, будут более защищенными: их сложно будет подделать, а всю информации с личными данными человека зашифруют в штрихкоде.