Испытайте захватывающие приключения в Национальном парке Гауя этой зимой!

Город Цесис совсем не такой, как большинство городов в Национальном парке Гауя. Его история — это события, происходившие на протяжении 800 лет. Вы увидите жемчужину Цесиса — старый город, получите новый опыт, погрузившись в средневековый образ жизни, вдохновляясь культурными мероприятиями и долиной реки Гауи.

Вдохновляющее место для прогулок — тропа в пейзажном парке Карлямуйжи , которая вьется по старинному парку и ведет к одному из крупнейших обнажений песчаника в Латвии — обрыву Айнаву. Прогулочная тропа, окруженная лесами, уведет от повседневной суеты и приведет путешественников к романтической усадьбе Карлямуйжи , где можно остановиться в гостиничных апартаментах, оборудованных согласно представлениям прежних обитателей усадьбы об уюте.

Захватывающим приключением станет прогулка по природным тропам в Цирулиши , где можно узнать о том, как менялась древняя долина Гауи с незапамятных времен до наших дней. Посещая Цесис, рекомендуем побывать на мощной Орлиной скале , которая воплощает свободу и волшебство полета орла, когда сила ощущений сравнима с орлиной!

Лыжно-биатлонный центр Cēsis находится в живописном хвойном лесу на возвышенном рельефе с живописными тропами. Есть трасса длиной 1000 метров с искусственным снегом и трасса 2500 метров с естественным снежным покрытием, в темное время суток трассы освещаются. Дополнительную информацию о возможностях покататься на лыжах в Национальном парке Гауя можно найти ЗДЕСЬ!

На территории Национального парка Гауя есть несколько лыжных трасс и горы, которые прекрасно подходят и для опытных лыжников, и для новичков. Самый длинный спуск в Латвии можно совершить в окружении сказочно красивой первозданной природы в горнолыжном парке отдыха Ozolkalns . Проезжая на подъемнике, а затем азартно съезжая вниз по одной из трасс, вы увидите скользящие мимо пышные леса, заснеженные горы и пейзажи, полные ощущения нетронутой природы. Здесь, в атмосфере живой природы, вы сможете остановиться в благоустроенных обогреваемых домиках и попробовать “новинку” парка Ozolkalns — застекленные домики, где можно наблюдать закат.

Цесисский Новый замок вместе с территорией исторического центра поместья и средневековые развалины Ливонского замка — один из важнейших и самых романтичных и культурно-исторических объектов Видземского региона и Прибалтики.

В продолжение путешествия рекомендуем погостить в Лигатне, где можно увидеть поросшие лесом овраги, обнаженные выступы песчаника и пещеры на отвесных склонах, а также погулять по природным тропам и познакомиться с местом обитания диких животных. Есть возможность отправиться с экскурсией по культурно-исторической туристической тропе поселка Лигатненской бумажной фабрики, посетить производство старинной Лигатненской бумажной фабрики и осмотреть исторический поселок работников бумажной фабрики.

В Лигатне находится парк Виенкочи, где можно ознакомиться с ремеслом резчика по дереву, отправиться на экскурсию в музей ремесел обработки дерева, а также осмотреть различные деревянные скульптуры. Порадоваться природе парка Виенкочи и зимнему течению жизни, а также осмотреть захватывающие и умело выполненные скульптуры и другие выразительные деревянные объекты можно в ходе уникальной прогулки в снегоступах. Совсем иначе в теплое время года выглядят заснеженные деревянные скульптуры различных животных, земноводных, жуков и другие скульптуры и макеты исторических зданий. Кроме того, возникает совершенно особенное чувство, когда снег трещит под ногами, но не ломается, когда ты шагаешь. И ты можешь с удовольствием пересекать сугробы, исследуя территорию парка, овеянную энергией природы.

В Лигатне также находится Лигатненская мастерская ложек, где можно ознакомиться с древним искусством изготовления деревянных предметов. В маленьком и уютном магазинчике можно приобрести различные изделия из дерева и напитки из винодельни Лигатне. После каждой прогулки можно погреться и насладиться романтичной дегустацией вина при свете свечей в пещере из песчаника утеса Лустузис в Лигатне. Во время дегустации можно узнать новые факты о поселке исторической Лигатненской бумажной фабрики, пещерах, утесах, изготовлении вина и достижениях Лигатненской винодельни, но самое главное, можно попробовать различные напитки и закуски с сыром.

Дополнительную информацию о возможностях отдыха в Национальном парке Гауя можно найти по адресу www.entergauja.com

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Материал подготовлен в рамках Cluster Program Project Nr. 3.2.1.1/16/A/009 Phase 2 of Tourism Cluster Development in Gauja National Park