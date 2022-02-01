Сотрудница отеля рассказала, как убедиться в чистоте постельного белья в номере

“У горничных всего 30 минут на уборку стандартного номера и 45 минут на уборку люкса, — объясняет блогер. — Вы правда думаете, что у них есть время сменить каждую простыню и каждое полотенце после каждого гостя? Нет. Многие отели прибегают к услугам сторонних прачечных, делать это (стирать белье ежедневно) слишком дорого”.

Есть только два способа гарантировать себе чистое белье: попросить на стойке регистрации свежую простыню или привезти свою из дома.

Подписчики девушки были шокированы этой информацией. Так, один из них написал: “Отвратительно думать, что ты спишь на отмерших кожных клетках посторонних людей. Оставим отели не у дел”.