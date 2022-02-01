Сотрудница отеля рассказала, как убедиться в чистоте постельного белья в номере(7)
Сотрудница отеля, ведущая блог в ТикТоке, рассказала, что горничные не всегда тщательно убирают номер. Низкая зарплата не добавляет им мотивации, поэтому они довольно часто пренебрегают сменой простыней, пишет портал “Тонкости Туризма”.
“У горничных всего 30 минут на уборку стандартного номера и 45 минут на уборку люкса, — объясняет блогер. — Вы правда думаете, что у них есть время сменить каждую простыню и каждое полотенце после каждого гостя? Нет. Многие отели прибегают к услугам сторонних прачечных, делать это (стирать белье ежедневно) слишком дорого”.
Есть только два способа гарантировать себе чистое белье: попросить на стойке регистрации свежую простыню или привезти свою из дома.
Подписчики девушки были шокированы этой информацией. Так, один из них написал: “Отвратительно думать, что ты спишь на отмерших кожных клетках посторонних людей. Оставим отели не у дел”.