В Египте нашли семейную гробницу с 30 мумиями разных возрастов

Гробница была спрятана в выжженном огнем здании у реки Нил в Асуане. Внутри гробницы исследователи обнаружили 30 мумий разного возраста. После тщательного изучения выяснилось, что среди мумифицированных были несколько пожилых людей, дети и даже новорожденный. Некоторые из мумий очень хорошо сохранились — например, останки ребенка, спрятанные в земле, пишет “Моя Планета”.

Хотя археологи еще не определили дату возведения гробницы, уже сейчас понятно, что в ней похоронены несколько поколений одной семьи с I века до н. э. до II или III века н. э. В помещении обнаружено четыре отдельные камеры с мумиями.

Рядом с мумиями археологи обнаружили медное ожерелье с надписью “Никостратос”. Среди находок также были сломанный стол для пожертвований и нож с железным лезвием и деревянной ручкой. Исследователи предполагают, что им могли пользоваться древние грабители, чтобы перерезать повязки на мумиях.

Гробница уникальна тем, что находится внутри более крупного строения. Большинство других найденных в Египте гробниц были под землей или вырыты в скалистых холмах. “Похоже, что из-за своего местоположения, это здание использовалось как священный алтарь, где приносились жертвы богу Хнуму в образе овна, бога-создателя и защитника плодородных потоков реки Нил. Этого бога особенно почитали в Асуане”, — пояснил один из ученых.