Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе
По данным Международного совета аэропортов (ACI) Европы, наибольшее число пассажиров за прошлый год обслужили воздушные гавани Турции и России.
На первом месте рейтинга ACI оказался аэропорт Стамбула — 36 988 563 пассажира. На втором расположился московский аэропорт Шереметьево (30 943 456), на третьем — аэропорт им. Шарля де Голля в Париже (26 201 698). В пятерку также попали амстердамский аэропорт Схипхол и еще один московский аэропорт — Домодедово.
Стоит отметить, что в 2020 году аэропорт Стамбула также возглавлял рейтинг самых загруженных воздушных гавань Европы, обслужив за год 23,4 млн пассажиров.
ТОП-10 самых загруженных аэропортов Европы:
1. Стамбул, новый аэропорт (IST) — 36,98 млн пассажиров
2. Москва, Шереметьево (SVO) — 30,9 млн пассажиров
3. Париж (CDG) — 26,2 млн пассажиров
4. Амстердам (AMS) — 25,5 млн пассажиров
5. Москва, Домодедово (DME) — 25,065 млн пассажиров
6. Стамбул, им.Сабиха Гёкчен (SAW) — 24,99 млн пассажиров
7. Франкфурт (FRA) — 24,8 млн пассажиров
8. Мадрид (MAD) — 24,1 млн пассажиров
9. Анталья (AYT) — 21,3 млн пассажиров
10. Лондон, Хитроу (LHR) — 19,39 млн пассажиров