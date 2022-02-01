Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе

На первом месте рейтинга ACI оказался аэропорт Стамбула — 36 988 563 пассажира. На втором расположился московский аэропорт Шереметьево (30 943 456), на третьем — аэропорт им. Шарля де Голля в Париже (26 201 698). В пятерку также попали амстердамский аэропорт Схипхол и еще один московский аэропорт — Домодедово.